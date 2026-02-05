Într-un interviu emoţionant pentru Paris Match, Tahirys Dos Santos (19 ani), jucător la FC Metz, care a suferit arsuri pe 30% din suprafaţa corpului (spate, braţe, mâini, faţă) în timpul incendiului mortal dintr-un bar din Crans-Montana (Elveţia), a revenit asupra acestor evenimente dramatice, la cinci săptămâni după producerea lor.

El explică cum a ajuns în flăcări în timpul petrecerii de Anul Nou organizate la La Constellation, care s-a soldat cu un bilanţ teribil de 41 de morţi şi 115 răniţi. „Am ajuns la ora 00:30-01:00 aproximativ. Am coborât pentru că Coline (n.r.: prietena lui) voia să meargă la toaletă. Am însoţit-o. Am ieşit înainte, mă îndreptam spre primul etaj şi acolo am văzut focul. S-a întâmplat foarte repede, nu m-am gândit prea mult. M-am dus direct la Coline şi am fugit pe scări. După aceea, nu-mi mai amintesc nimic”, povesteşte jucătorul de 19 ani.

Povestea lui abordează şi modul în care s-a îngrijorat pentru prietenii săi. „Auzeam multe ţipete, a fost o agitaţie în mulţime. Nu ştiam dacă prietenii mei mai erau în viaţă sau nu. Eram ca paralizat. Le strigam numele, dar nu primeam niciun răspuns.”

Până când una dintre prietenele lui l-a găsit şi l-a dus la locul unde se adunaseră mai mulţi răniţi. „Amandine, o studentă, a sosit. Era cu mine. Se poate spune că mi-a salvat viaţa. Mă liniştea. Am fost dus direct la ambulanţă. Nu-mi simţeam spatele”, a explicat cel care încă nu ştie ce va face în continuare cu cariera sa.

„Sunt în viaţă, asta e cel mai important, aspectul fizic vine pe plan secund. Nu mă concentrez prea mult pe fotbal, cel mai important este să mă refac bine.”

Şi prietena lui se recuperează după o comă de trei săptămâni, după ce a fost arsă pe aproape toate părţile corpului, cu excepţia pieptului, abdomenului şi feţei.

