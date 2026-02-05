Drăgușin a fost titular cu Manchester City, scor 2-2, și a greșit la ambele goluri ale ”Cetățenilor”, însă este un lucru de înțeles având în vedere că după accidentarea suferită în urmă cu mai bine de un an, fundașul a prins doar câteva minute.

Radu Drăgușin ar urma să plece în vară de la Tottenham

AC Milan și AS Roma ar fi dorit să îl împrumute pe român în această iarnă, dar Tottenham a refuzat să îl cedeze doar temporar pe Drăgușin. Nu s-a concretizat nici un transfer definitiv în Bundesliga, acolo unde ar fi fost dorit de RB Leipzig. TheBoyHotspur, care citează SkySport, scrie că nici Drăgușin nu și-a dorit să plece sub formă de împrumut și că fotbalistul și-ar fi dorit și el o mutare definitivă.

Britanicii susțin că, deși transferul lui Radu Drăgușin nu s-a materializat în această iarnă, fotbalistul român continuă să se afle pe radarul unor cluburi de top din Europa în vederea perioadei de mercato din vară.

Într-un interviu acordat recent, Radu Drăgușin a declarat că este concentrat doar la Tottenham, unde speră să își câștige un loc permanent în primul 11, însă publicația britanică citată anterior susține că acest lucru este valabil doar până în vară, atunci când Drăgușin speră că va fi vândut la o nouă echipă, unde să poată juca în mod constant.

”Drăgușin este dornic să se alăture unui proiect în care să poată juca constant, ceea ce face ca un transfer în vară să devină din ce în ce mai probabil. Potrivit informațiilor, RB Leipzig îi monitorizează situația și ar putea interveni cu o ofertă definitivă. Cu mai multe cluburi interesate, competiția pentru semnătura sa este așteptată să se intensifice, iar prețul cerut de Tottenham va fi factorul cheie în negocieri”, au scris englezii.

Tottenham ar dori să încaseze între 20 și 25 de milioane de euro în schimbul fotbalistului român, adică o sumă apropiată celei pe care Spurs a plătit-o celor de la Genoa în ianuarie 2024, atunci când l-a transferat pe Drăgușin.

Radu Drăgușin: ”A început un nou capitol pentru mine!”

În legătură cu transferul ratat din această iarnă și cu viitorul său, Radu Drăgușin a lăsat să se înțeleagă că este concentrat sută la sută la Tottenham și nu mai este interesat de o plecare.

”A fost un drum lung și cred că acesta a fost cel mai bun mod, știi, de a încheia această perioadă de recuperare și de a reveni complet, ajutând echipa în orice fel pot.

Pentru mine a început, evident, un nou capitol. Am învățat foarte multe din anul trecut și aș vrea cu adevărat să le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut în ultimul an. Sunt foarte recunoscător pentru toate mesajele și sprijinul pe care le-am primit în această perioadă. Acum vreau să progresez, să învăț și mai mult și să realizez lucruri extraordinare alături de această echipă”, a adăugat fundașul român.