Nicușor Bancu (33 de ani) a atins o bornă impresionantă. Căpitanul „leilor” din Bănie a ajuns la meciul cu numărul 420 în tricoul Universității Craiova la confruntarea cu Oțelul Galați, redată LIVE TEXT de Sport.ro acum.

Nicușor Bancu, la meciul 420 pentru Universitatea Craiova

Fundașul stânga este legitimat în tabăra oltenilor încă din vara anului 2014, când Mihai Rotaru a plătit pentru el 80.000 de euro către FC Olt Slatina.

De atunci, Bancu a marcat 30 de goluri pentru Universitatea Craiova și a oferit 62 de pase decisive. El a afișat un tricou, cu numărul 420, pe Ion Oblemenco înaintea startului duelului cu Oțelul.

Nicușor Bancu are în palmares cu Universitatea Craiova trei trofee majore: Cupa (2018 și 2021) și Supercupa României (2021).

El a devenit în ultimii ani titularul echipei naționale în flancul stâng al apărării, cu 50 de selecții, două goluri și opt pase decisive.

Echipele de start din Universitatea Craiova - Oțelul Galați