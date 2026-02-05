Moldovenii nu au mai câștigat în campionat de cinci etape, ultimul succes fiind pe 30 noiembrie, 1-0 în deplasare cu Unirea Slobozia.

De atunci, Botoșani a remizat cu Rapid și Oțelul, a pierdut cu Csikszereda și Universitatea Craiova, iar luni seară joacă pe Arena Națională cu FCSB, de la ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.

În ciuda formei slabe, echipa se află încă în zona de play-off. Rapid conduce clasamentul, cu 48 de puncte, Dinamo este la egalitate, Universitatea Craiova are 46 și un meci în minus, iar U Cluj ocupă locul 4, cu 42.

FC Argeș și FC Botoșani completează top 6, în timp ce FCSB este surpriza negativă, pe locul 11, cu 34 de puncte.

Valeriu Iftime a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Leo Grozavu: „Numai belele!”

În acest context tensionat, Valeriu Iftime a vorbit despre discuțiile avute cu antrenorul Leo Grozavu și despre starea echipei. Patronul botoșănenilor spune că tehnicianul rămâne optimist, chiar dacă problemele s-au ținut lanț.

„Am vorbit cu Leo Grozavu, m-am auzit de două ori cu el la telefon. Leo e, ca de obicei, un tip optimist. Spune mereu că sunt soluții, că are soluții și că jucătorii sunt buni. Mă bucură atitudinea lui. Eu cred că o să ieșim din situația asta”, a declarat Iftime la sptfm.ro.

„Numai belele: ba ceață, ba gheață, ba nu intră mingea în poartă. Chiar și așa, simt că echipa are potențial. Atâta timp cât cred în potențialul ei, merg mai departe. Nu o să mă înec la mal”, a concluzionat omul de afaceri.