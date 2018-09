Se pregateste sa-i ia locul lui Dica :) Martinovic vrea sa-si ia licenta de antrenor: "Mi-e dor de Steaua si de Romania!" Cum se vede conflictul Steaua-FCSB din Serbia

Serbia - Romania este luni seara, de la 21:45, IN DIRECT la ProTV.

Novak Martinovic, unul dintre cei mai apreciati jucatori straini care au trecut prin Liga 1, se pregateste sa devina antrenor. Sarbul ajuns acum la 33 de ani si-ar dori ca intr-o zi sa o poata antrena pe Steaua.

Denumirea "FCSB" nu exista in vocabularul lui Martinovic. Fost capitan in tricoul ros-albastru, Martinovic considera ca ar trebui ca in Romania sa existe o singura echipa care sa poarte acest nume.



"Vreau sa revin pe teren ca antrenor! Termin scoala pentru licenta de antrenor. Mi-e dor de fotbal si de Romania. Mi-e dor si de Steaua, normal! Cei mai frumosi ani din viata au fost la Bucuresti. Pentru mine exista numai o Steaua. Sunt sigur ca exista o solutie ca Steaua sa fie numai una si sa nu mai fie FCSB. E incredibil cum un club care a castigat Cupa Campionilor sa se inchida si sa fie altceva", a declarat Novak Martinovic pentru ProTV.

Martinovic a jucat la Pandurii, in sezonul 2009-2010, si la Steaua in perioada 2010-2012. A castigat o Cupa a Romaniei in sezonul 2010-2011.



Pana sa obtina licenta si sa devina antrenor cu acte in regula, Martinovic are un alt job in Serbia.

