SERBIA - ROMANIA, LIVE PROTV 21:45 | Sarbii asteapta 14.000 de suporteri la meci! Cati romani vor fi in tribune

Romania joaca in infernul de la Belgrad azi, de la 21:45, in direct la PROTV.

Nationala Romaniei e in fata celui mai dificil adversar din grupa Nations League. Dupa 0-0 cu Muntenegru pe teren propriu, echipa lui Contra are nevoie de un rezultat pozitiv pentru a ramane in cursa pentru calificarea la barajul de calificare la EURO 2020.

Ca de obicei, unul dintre cei mai periculosi adversari de la Belgrad sunt suporterii sarbi, care fac atmosfera incendiara. Chiar daca galeriile lui Parizan si a Stelei Rosii vor sa boicoteze partida, organizatorii anunta aproape 8000 de bilete vandute pana acum si asteapta 14.000 de oameni la meci.

Romanii au cumparat 1200 de bilete, dar in total sunt asteptati 2000 in tribunele stadionului Partizan din Belgrad.

Partida va fi pazita de 380 de politisti si 370 de stewarzi, transmite corespondentul PROTV de la Belgrad.

Serbia - Romania e in direct la PROTV, de la 21:45!