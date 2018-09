SERBIA - ROMANIA, NATIONS LEAGUE, LUNI 21:45 PRO TV | "Daca va zic acum tactica, cum ii mai surprind?!" Ce a spus Contra la conferinta de presa

Serbia - Romania este luni seara, de la 21:45, IN DIRECT la ProTV.

Selectionerul Cosmin Contra a vorbit in cadrul unei conferinte de presa, la Belgrad, inaintea meciului cu Serbia

"Nu mi-e frica niciodata! Exista respect pentru nationala Serbiei, o nationala foarte puternica din toate punctele de vedere, dar in niciun caz frica. Am incredere totala in jucatorii mei si sper ca maine sa ne ridicam la nivelul unui adversar atat de puternic si sa ne facem jocul cum trebuie.

Ma astept ca nationala Serbiei sa joace ofensiv, sa puna presiune asupra echipei noastre, sa incerce sa atace din primul minut, sa incerce sa marcheze repede. De aceea ne-am pregatit foarte bine in aceste zile. Dar, cum am zis, am mare incredere in baietii mei.



Se vorbeste foarte mult despre egalul cu Muntenegru, dar eu cred ca nu se analizeaza per ansamblu corect. Cei care au jucat fotbal si comenteaza nu vad ca am avut 90 de minute de dominare totala. Echipa adversa a fost periculoasa pe niste neatentii. Daca se uita cineva care a jucat fotbal si vede cat de repede am recuperat, de cate ori am recuperat, de cate ori ne-am repliat, la cum am recuperat...

Nu am fost inspirati pe faza de atac, nu am reusit sa desfacem o echipa care s-a aparat cu 10 jucatori.



Asta nu inseamna ca baietii nu si-au dorit.

Daca dadeam gol la una dintre fazele lui Chiriches, toata lumea zicea ca nationala a facut un meci mare.

Eu am incredere in baieti, pentru ca ei mi-au demonstrat ca isi doresc sa schimbe ceva la nationala.

Sarbii au jucatori in atac care pot pune probleme oricarei echipe, dar si noi avem!

Daca va zic voua partitura tactica, cum ii mai surprind?! O sa vedeti maine!

Daca aveam spectatorii langa noi cu Muntenegru, altul era rezultatul.

Intalnim favorita grupei maine.



Am avut si noi absente cu Muntenegru, ca am vazut ca s-a vorbit doar de absentele lor. Au lipsit Deac, Grigore, Razvan Marin, Andone, cu totii jucatori care pot intra oricand. In plus, maine vor lipsi si Pintilii, Chiriches si Bicfalvi. Speram ca victoria de maine sa i-o dedicam lui Vlad.

Eu nu am cum sa am un razboi cu un om asa valoros, cum e Cornel Dinu. Nici nu stiu ce a zis dansul", a spus selectionerul Cosmin Contra.

Sapunaru: "Va fi cu totul alt meci!"



"Este o echipa valoroasa, dar cred ca pe teren vor sta altfel lucrurile. Si noi ne dorim cele 3 puncte si vom da totul. Serbia are jucatori care pot face diferenta, dar noi vom incerca sa dam totul pe teren.

Cred ca va fi cu totul si cu totul alt meci, pentru ca vom fi doua echipe care isi doresc victoria, ceea ce nu s-a intamplat cu Muntenegru, care s-a aparat 90 de minute. VOm vedea la finalul meciului ce va fi.

Nu cred ca am facut o partida atat de rea cu Muntenegru, doar ca nu am marcat.

Daca reuseam sa inscriem mai devreme cu Muntenegru, nu mai vorbeam acum despre spiritul de lupta. Daca bateam, toata lumea zicea ca "wow, ce mentalitate au romanii si ce bine au jucat".

Chiriches este un jucator valoros, de care nationala are nevoie. Speram sa isi revina cat mai repede.

Prefer sa nu vorbesc despre trecut, ma intereseaza prezentul. Nu ne gandim la meciul din 2009, vrem sa intram maine pe teren si sa castigam. Serbia are jucatori valorosi, dar pe noi ne intereseaza cum jucam noi.

Vom incerca sa nu-i ascultam pe fanii sarbi, sa ne facem treaba pe teren.

Este o onoare sa porti banderola echipei nationale. Eu incerc prin felul meu de a fi sa le induc colegilor mei ideea ca e greu sa castigi daca nu lupti cu adevarat", a spus Cristi Sapunaru.