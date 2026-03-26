„Tricolorii” vor avea cel mai important test din această campanie de calificare care l-a avut „la cârmă” pe Mircea Lucescu.

Partida Turcia - România, din semifinalele barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026, va avea loc joi, de la ora 19:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Mihai Pintilii, dezvăluiri de la ultima victorie a României cu Turcia

„Tricolorii” s-au impus ultima oară în fața Turciei într-un meci oficial în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2014.

Echipa națională antrenată de Victor Pițurcă s-a impus chiar la Istanbul cu 1-0, într-un meci disputat în octombrie 2012.

Mihai Pinitlii i-a oferit pasa decisivă lui Gicu Grozav care a marcat unicul gol al meciului, iar fostul mijlocaș de la FCSB a dezvăluit ce obișnuia să le spună Victor Pițurcă jucătorilor înaintea unui meci al României.

„Nea Piţi, ţin minte că, la fiecare adversar îi făcea Maradona pe toţi, adică ne inspira frică de fiecare jucător. Ne făcea să credem că nu-s slabi, chiar dacă jucam cu Estonia, chiar dacă jucam cu Polonia.

Spunea:'pfoai, ce jucător'. Noi ce să mai zicem atunci? De fiecare adversar ţin minte că ne zicea 'Ăştia sunt foarte buni, dau de la 30 de metri incredibil, unu la unu te fac din toate poziţiile”, a declarat Pintilii, potrivit Prima Sport.

În acea campanie de calificare, România a încheiat pe locul doi grupa, sub Țările de Jos.

„Tricolorii” lui Pițurcă nu s-au calificat la Campionatul Mondial din Brazilia pentru că au pierdut meciul de baraj cu Grecia, scor 2-4 la general, după 1-3 la Atena și 101 la București.

Patru tricolori, OUT din meciul cu Turcia

Cu câteva ore înainte de joc, Mircea Lucescu a ales cei 23 de jucători pe care se va baza în barajul cu Turcia.

Se pare că cei patru jucători care nu vor prinde lotul la meciul din Istanbul sunt Cătălin Căbuz, portarul convocat de urgență după accidentarea suferită de Mihai Popa, fundașul central Adrian Rus, fundașul lateral Kevin Ciubotaru și extrema Claudiu Petrila.

Lotul României pentru barajul cu Turcia

PORTARI: Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Ionuț Radu (7/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2);

MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).