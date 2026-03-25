Pintilii numește închizătorul pe care Lucescu ar trebui să mizeze în Turcia - România: "Eu pe el l-aș prefera"

Pintilii numește închizătorul pe care Lucescu ar trebui să mizeze în Turcia - România: "Eu pe el l-aș prefera" Nationala
MIhai Pintilii (41 de ani), mijlocaș defensiv la FCSB într-o perioadă de glorie a formației roș-albastre, a vorbit despre postul vulnerabil al naționalei României înaintea partidei cu Turcia.

  • România înfruntă Turcia, joi, de la ora 19:00, la Istanbul, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială.
  • Învingătoarea din duelul Turcia - România va înfrunta în deplasare finala barajului cu câștigătoarea din meciul Slovacia - Kosovo. Ultimul act al play-off-ului este programat marți, 31 martie, de la ora 21:45.

Mihai Pintilii, înainte de Turcia - România: "La un meci de genul ăsta, eu l-aș prefera pe Screciu"

Una dintre problemele lui Mircea Lucescu pentru acest play-off este reprezentată de situația mijlocașilor defensivi. Rămasă fără Marius Marin, accidentat la Pisa, naționala României trebuie să apeleze fie la Vladimir Screciu, care la Universitatea Craiova evoluează pe postul de fundaș central, fie pe Răzvan Marin și/sau Vlad Dragomir, care au un profil ceva mai ofensiv.

Mihai Pintilii, fostul antrenor secund de la FCSB, spune că l-ar vedea în rolul de număr 6 pe Vladimir Screciu, chiar dacă la Universitatea Craiova evoluează ceva mai retras.

În plus, Pintilii a plusat, spunând că ar fi văzut chiar un sistem cu doi închizători - Vladimir Screciu și Marius Marin - în cazul în care mijlocașul Pisei ar fi fost apt.

"La un meci de genul ăsta eu l-aș prefera pe Screciu, care e mult mai agresiv și închide bine zona. Ai nevoie de jucători care să stea acolo, să recupereze mingi și să fie de ajutor pentru fundașii centrali.

El se trage din mijllocaș. La începutul carierei doar acolo juca. Și eu am jucat fundaș central - nu e mare diferență, doar urci mai sus și ești mai aproape de poarta adversă. 

La mijloc l-aș mai vedea pe Răzvan Marin, care trebuie să facă efort, să alerge și trece printr-o perioadă bună la AEK. Nici Dragomir nu face un sezon rău, dar nea Mircea știe cel mai bine.

Mi-ar fi plăcut să fie Marius Marin, ne-ar fi ajutat mult la meciul ăsta. Eu aș fi jucat cu el și cu Screciu. Așa aș fi jucat eu la un meci ca acesta. Aș sta jos și aș apela la contraatac", a spus Mihai Pintilii, la Prima Sport.

  • 6 meciuri a strâns Screciu la echipa națională, toate ca mijlocaș defensiv - primele 4 în 2023, iar ultimele două în 2025.

Lotul României pentru play-off-ul CM 2026

  • PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0), Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0);
  • FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
  • MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
  • ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Grav accident în Neamţ, între două mașini. Una a luat foc după impact, patru persoane au murit. Un bebeluș a rămas orfan
Grav accident în Neamţ, între două mașini. Una a luat foc după impact, patru persoane au murit. Un bebeluș a rămas orfan
Florin Prunea a dat scorul exact la Turcia - România: "Înjurați-mă, dar eu așa cred"
Florin Prunea a dat scorul exact la Turcia - România: "Înjurați-mă, dar eu așa cred"
Pesimistul Șumudică: „N-avem nicio șansă cu Turcia!”
Pesimistul Șumudică: „N-avem nicio șansă cu Turcia!”
Lucescu, indiciu uriaș pentru primul 11 al României la Istanbul: "Pentru prima dată după un an"
Lucescu, indiciu uriaș pentru primul 11 al României la Istanbul: "Pentru prima dată după un an"
Edi Iordănescu a nominalizat tricolorii care nu au voie să lipsească din Turcia - România: „Prin câte au trecut”
Edi Iordănescu a nominalizat tricolorii care nu au voie să lipsească din Turcia - România: „Prin câte au trecut”
Pronosticul lui Cosmin Bărcăuan înainte de Turcia - România: „Sunt încrezător”
Pronosticul lui Cosmin Bărcăuan înainte de Turcia - România: „Sunt încrezător”
Transformare spectaculoasă pentru sportiva desemnată 'cea mai atrăgătoare femeie din lume': "Arăți incredibil"

Transformare spectaculoasă pentru sportiva desemnată 'cea mai atrăgătoare femeie din lume': "Arăți incredibil"

Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

Reghecampf, out! Africanii anunță plecarea românului după un scandal monstru

Reghecampf, out! Africanii anunță plecarea românului după un scandal monstru

Americanii n-au niciun dubiu: New York Times dă rezultatul pentru Turcia - România, în play-off-ul Cupei Mondiale

Americanii n-au niciun dubiu: New York Times dă rezultatul pentru Turcia - România, în play-off-ul Cupei Mondiale

„Cutremur“ la Tottenham: Igor Tudor pleacă! Drăgușin va fi antrenat de un nume uriaș

„Cutremur“ la Tottenham: Igor Tudor pleacă! Drăgușin va fi antrenat de un nume uriaș

Turcia - România | Tot ce trebuie să știi despre meciul tricolorilor. Ultimele informații din lotul lui Mircea Lucescu

Turcia - România | Tot ce trebuie să știi despre meciul tricolorilor. Ultimele informații din lotul lui Mircea Lucescu



Florin Prunea a dat scorul exact la Turcia - România: "Înjurați-mă, dar eu așa cred"
Florin Prunea a dat scorul exact la Turcia - România: "Înjurați-mă, dar eu așa cred"
Lucescu, indiciu uriaș pentru primul 11 al României la Istanbul: "Pentru prima dată după un an"
Lucescu, indiciu uriaș pentru primul 11 al României la Istanbul: "Pentru prima dată după un an"
Pesimistul Șumudică: „N-avem nicio șansă cu Turcia!”
Pesimistul Șumudică: „N-avem nicio șansă cu Turcia!”
Pronosticul lui Cosmin Bărcăuan înainte de Turcia - România: „Sunt încrezător”
Pronosticul lui Cosmin Bărcăuan înainte de Turcia - România: „Sunt încrezător”
Edi Iordănescu a nominalizat tricolorii care nu au voie să lipsească din Turcia - România: „Prin câte au trecut”
Edi Iordănescu a nominalizat tricolorii care nu au voie să lipsească din Turcia - România: „Prin câte au trecut”
Conflict după Unirea Slobozia - FCSB! Pintilii a răbufnit după ce un fan i-a cerut explicații și a repetat obsesiv o întrebare
Conflict după Unirea Slobozia - FCSB! Pintilii a răbufnit după ce un fan i-a cerut explicații și a repetat obsesiv o întrebare
Își pierde FCSB antrenorul? Mihai Pintilii a anunțat când ar putea părăsi campioana: "Vreau să stau până atunci"
Își pierde FCSB antrenorul? Mihai Pintilii a anunțat când ar putea părăsi campioana: "Vreau să stau până atunci"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Situație teribilă pentru un titular de la națională! A fost tratat greșit pentru o accidentare și ar putea rata EURO 2024
Situație teribilă pentru un titular de la națională! A fost tratat greșit pentru o accidentare și ar putea rata EURO 2024
Anunțul făcut de Mihai Rotaru: "Nu s-a recuperat. Pierdere mare pentru noi și națională!"
Anunțul făcut de Mihai Rotaru: "Nu s-a recuperat. Pierdere mare pentru noi și națională!"
Fabrică de bani descoperită în Suceava. Trei români și un italian au falsificat 1,2 milioane de euro

stirileprotv Fabrică de bani descoperită în Suceava. Trei români și un italian au falsificat 1,2 milioane de euro

Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

protv Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

Se schimbă legea ANL-urilor. Cine poate închiria de acum locuințele de stat

stirileprotv Se schimbă legea ANL-urilor. Cine poate închiria de acum locuințele de stat

Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră”

stirileprotv Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră”

