Pintilii numește închizătorul pe care Lucescu ar trebui să mizeze în Turcia - România: "Eu pe el l-aș prefera"

România înfruntă Turcia, joi, de la ora 19:00 , la Istanbul, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială.

, la Istanbul, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială. Învingătoarea din duelul Turcia - România va înfrunta în deplasare finala barajului cu câștigătoarea din meciul Slovacia - Kosovo. Ultimul act al play-off-ului este programat marți, 31 martie, de la ora 21:45.

Mihai Pintilii, înainte de Turcia - România: "La un meci de genul ăsta, eu l-aș prefera pe Screciu"

Una dintre problemele lui Mircea Lucescu pentru acest play-off este reprezentată de situația mijlocașilor defensivi. Rămasă fără Marius Marin, accidentat la Pisa, naționala României trebuie să apeleze fie la Vladimir Screciu, care la Universitatea Craiova evoluează pe postul de fundaș central, fie pe Răzvan Marin și/sau Vlad Dragomir, care au un profil ceva mai ofensiv.

Mihai Pintilii, fostul antrenor secund de la FCSB, spune că l-ar vedea în rolul de număr 6 pe Vladimir Screciu, chiar dacă la Universitatea Craiova evoluează ceva mai retras.

În plus, Pintilii a plusat, spunând că ar fi văzut chiar un sistem cu doi închizători - Vladimir Screciu și Marius Marin - în cazul în care mijlocașul Pisei ar fi fost apt.

"La un meci de genul ăsta eu l-aș prefera pe Screciu, care e mult mai agresiv și închide bine zona. Ai nevoie de jucători care să stea acolo, să recupereze mingi și să fie de ajutor pentru fundașii centrali.

El se trage din mijllocaș. La începutul carierei doar acolo juca. Și eu am jucat fundaș central - nu e mare diferență, doar urci mai sus și ești mai aproape de poarta adversă.

La mijloc l-aș mai vedea pe Răzvan Marin, care trebuie să facă efort, să alerge și trece printr-o perioadă bună la AEK. Nici Dragomir nu face un sezon rău, dar nea Mircea știe cel mai bine.

Mi-ar fi plăcut să fie Marius Marin, ne-ar fi ajutat mult la meciul ăsta. Eu aș fi jucat cu el și cu Screciu. Așa aș fi jucat eu la un meci ca acesta. Aș sta jos și aș apela la contraatac", a spus Mihai Pintilii, la Prima Sport.