de Dan Chilom

A venit și ziua marelui meci din semifinalele barajului pentru Cupa Mondială din America. România merge la Istanbul pentru a-și juca șansa împotriva Turciei, care, pe hârtie este favorită. Otomanii au un lot net superior dacă ne uităm pe calculele hârtiei, cu jucători ca Arda Guler, Hakan Calhanoglu sau Kenan Yildiz.

Turcia - România | De unde vine pericolul pentru tricolori

Cel mai mare pericol pentru buturile naționalei vine din partea stângă a atacului turc, acolo unde evoluează starul de 20 de ani a lui Juventus, Kenan Yildiz, jucător cotat cel mai bine, cu nu mai puțin de 75 milioane de euro.

Pentru Mircea Lucescu, cea mai importantă absență este cea a lui Marius Marin, jucătorul lui Pisa, mijlocaș esențial în angrenajul echipei naționale.

Vicenzo Montella se pare ca nu va avea probleme mari de efectiv, Demiral fiind singurul jucător cu semnul întrebării.

Turcia - România | Echipe probabile

România:

RADU - RAȚIU - DRAGUȘIN - BURCĂ - BANCU - DRAGOMIR - R. MARIN - HAGI - MAN - MIHĂILĂ - BÎRLIGEA.

Singurele modificări ar putea apărea între buturi, acolo unde Radu încă nu e 100% recuperat, si ar putea apăra Aioani, dar și la cuplul de fundași centrali, unde Ghiță ar putea să-l înlocuiască pe Burcă.

Turcia: Cakir - Celik, Bardakci, Kaplan, Kadioglu - Calhanoglu, Kokcu - Yilmaz, Guler, Yildiz - Gul

Turcia - România | Cote pariuri

Casele de pariuri le acordă turcilor o cotă de 1.45 la victorie în timp regulamentar.

România are 6.70 pentru un succes în timp regulamentar.

Egal - 4.50

Turcia se califică - 1.25

România se califică - 4.33

În ultimele cinci partide directe, scorul este egal între fele două naționale, 2-2!

Mircea Lucescu îl conduce cu scorul de 1-0 la meciurile directe pe Vicenzo Montela.

Turcia ocupă în prezent poziția 25 în clasamentul FIFA, în timp ce România este pe 49.

Partida este programată pe stadionul Tüpraş din Istanbul, acolo unde își dispută jocurile Besiktas, arenă cu 42000 de locuri, care are o acustică incredibilă.

François Letexier din Franța va conduce meciul, arbitru care acordă în medie 4,02 cartonașe galbene pe meci, și 0,30 roșii.

