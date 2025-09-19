FOTO ”Mai presus de orice rivalitate!” Cum a lăsat naționala de futsal vestiarul la Debrecen după eșecul cu Ungaria din play-off-ul pentru EURO 2026

&rdquo;Mai presus de orice rivalitate!&rdquo; Cum a lăsat naționala de futsal vestiarul la Debrecen după eșecul cu Ungaria din play-off-ul pentru EURO 2026 Nationala
România a pierdut prima manșă din play-off-ul pentru calificarea la UEFA FUTSAL EURO 2026 cu Ungaria, scor 2-3.

În meciul transmis la Pro Arena și pe VOYO, Henrique da Silva (20'), Buki (34') și Hadhazi (38') au înscris pentru unguri, în timp ce Crișan și Gavrilă au punctat pentru naționala României.

”Mai presus de orice rivalitate!” Cum a lăsat naționala de futsal vestiarul la Debrecen după eșecul cu Ungaria din play-off-ul pentru EURO 2026

Pe pagina de social media ”Futsal România” a fost publicată o imagine cu vestiarul imaculat lăsat de naționala condusă de Endre Kacso după eșecul de la Debrecen contra Ungariei.

”Civilizația e mai presus de orice rivalitate. România a fost aici!”, este scris în postare.

La fel s-a întâmplat și când România a fost eliminată de la EURO 2024. Pe internet au apărut imagini luate și de presa internațională cu vestiarul lăsat impecabil de selecționata condusă atunci de Edward Iordănescu.

Acum urmează returul la Craiova. Meciul România - Ungaria din Oltenia va fi de totul sau nimic pentru naționala de futsal. Partida este programată miercuri, 24 septembrie, de la ora 19:30.

Reacția ungurilor după meciul cu România: ”Întrebarea e cum s-au simțit jucătorii români de origine maghiară”

”O sală plină, puțin peste patru mii de spectatori, a creat o atmosferă extraordinară pentru primul duel Ungaria – România din play-off-ul pentru EURO. Strigătele 'Hai, ungurii!' au răsunat constant, iar întrebarea este cum s-or fi simțit jucătorii români de origine maghiară, printre care și Istvan Hadnagy, marcator la Nyiregyhaza. 

Mai mult, naționala României este pregătită de un tehnician maghiar, Endre Kacso. Prima repriză a adus o luptă intensă și câteva ocazii mai clare pentru gazde. Publicul l-a încurajat neîncetat pe Marcelle Alasztics, însă tabela a rămas neschimbată până la pauză.

Nu la fel a fost în partea secundă: la doar două minute de la reluare, brazilianul Rafinha, component al naționalei Ungariei, a înscris în poarta României după o combinație din corner. După deschiderea scorului, atmosfera, deja încinsă, a devenit și mai aprinsă. Deși gazdele nu și-au mărit avantajul, oaspeții au egalat norocos, dar în minutul 34 Baltazar Buki a readus Ungaria în față, iar reușita lui Laszlo Hadhazi a aprins tribunele până la final.

Naționala Ungariei pornește cu avantaj înaintea returului programat miercuri, la Craiova. Câștigătoarea acestei duble manșe se va califica la Campionatul European din 2026”, a scris Nemzeti.

