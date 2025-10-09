Naționala Nepalului, pregătită de australianul Matt Ross, fost antrenor de fotbal feminin, a fost surclasată cu 3-1 de Vietnam, într-un meci în care selecționerul a trimis pe teren fotbaliști fără echipă și chiar foști jucători de futsal.



Din lotul nepalez, Bishal Sunar, Rohit Chand, Kushal Deuba, Sumit Shrestha, Rohan Karki și Subash Bam sunt în prezent fără club, iar mai mulți componenți provin din campionatul intern, considerat unul semiprofesionist.

Naționala cu selecționer fost antrenor de fete a folosit fotbaliști fără club și foști jucători de futsal



În disperare de cauză, Ross a apelat și la un fotbalist care a jucat futsal până anul trecut, mai exact mijlocașul Mani Kumar Lama (29 de ani).



Tehnicianul australian, numit la începutul lui 2025, a devenit primul antrenor principal al naționalei masculine din Nepal care vine direct din fotbalul feminin.



În trecut, el a condus formații precum FFC Frankfurt și Vittsjo GIK, iar ca analist video a fost parte din staff-ul echipei care a câștigat UEFA Women’s Champions League în 2015.



Vietnam s-a impus fără emoții



Vietnamul s-a impus clar, scor 3-1, după golurile lui Tien Linh, Xuan Manh și Van Vi, în timp ce unicul gol al nepalezilor a fost marcat de Sanish Shrestha.



Matt Ross a declarat la final că este „mândru de efortul băieților”, chiar dacă Nepalul se află pe ultimul loc în grupă, cu trei înfrângeri în tot atâtea meciuri.



Pentru Vietnam, victoria e vitală în lupta pentru calificarea la Cupa Asiei 2027, mai ales după scandalul care zguduie naționala Malaeziei, acuzată că ar fi falsificat documente pentru șapte jucători naturalizați.

