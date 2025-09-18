În meciul transmis la Pro Arena și pe VOYO, Henrique da Silva (20'), Buki (34') și Hadhazi (38') au înscris pentru unguri, în timp ce Crișan și Gavrilă au punctat pentru naționala României.



Ungurii jubilează după ce au învins România la futsal: ”Întrebarea e cum s-au simțit jucătorii români de origine maghiară”



Presa din Ungaria a reacționat după ce selecționata maghiară la futsal a triumfat în fața naționalei tricolore condusă de Endre Kacso. Jurnaliștii au scris și despre atmosfera incendiară de la Debrecen, cât și despre jucătorii români cu nume ungurești.



”O sală plină, puțin peste patru mii de spectatori, a creat o atmosferă extraordinară pentru primul duel Ungaria – România din play-off-ul pentru EURO. Strigătele 'Hai, ungurii!' au răsunat constant, iar întrebarea este cum s-or fi simțit jucătorii români de origine maghiară, printre care și Istvan Hadnagy, marcator la Nyiregyhaza.



Mai mult, naționala României este pregătită de un tehnician maghiar, Endre Kacso. Prima repriză a adus o luptă intensă și câteva ocazii mai clare pentru gazde. Publicul l-a încurajat neîncetat pe Marcelle Alasztics, însă tabela a rămas neschimbată până la pauză.



Nu la fel a fost în partea secundă: la doar două minute de la reluare, brazilianul Rafinha, component al naționalei Ungariei, a înscris în poarta României după o combinație din corner. După deschiderea scorului, atmosfera, deja încinsă, a devenit și mai aprinsă. Deși gazdele nu și-au mărit avantajul, oaspeții au egalat norocos, dar în minutul 34 Baltazar Buki a readus Ungaria în față, iar reușita lui Laszlo Hadhazi a aprins tribunele până la final.



Naționala Ungariei pornește cu avantaj înaintea returului programat miercuri, la Craiova. Câștigătoarea acestei duble manșe se va califica la Campionatul European din 2026”, a scris Nemzeti.



Urmează returul la Craiova. Meciul România - Ungaria din Oltenia va fi de totul sau nimic pentru naționala de futsal. Partida este programată miercuri, 24 septembrie, de la ora 19:30.

