România - Ungaria, LIVE de la 19:30 pe Pro Arena & VOYO. Meciul decisiv pentru calificarea la Campionatul European de futsal

Rom&acirc;nia - Ungaria, LIVE de la 19:30 pe Pro Arena VOYO. Meciul decisiv pentru calificarea la Campionatul European de futsal Sporturi
Naționala de futsal a României va înfrunta Ungaria, astăzi, de la ora 19:30, în meciul decisiv pentru calificarea la EURO 2026. Partida va fi transmisă în direct de VOYO și Pro Arena.

Romania Ungaria futsal Endre Kacso
România - Ungaria, LIVE de la 19:30 pe Pro Arena & VOYO

În prima manșă, disputată la Debrecen, Ungaria s-a impus la limită, scor 3-2. România, condusă de selecționerul Endre Kacsó, va încerca la Craiova să întoarcă rezultatul din tur și să obțină calificarea la turneul final.

Partida România - Ungaria se va juca în Sala Polivalentă din Craiova. Toate bilete au fost epuizate, iar în tribune se vor afla peste 3.500 de spectatori, a anunțat FRF.

"Echipa națională are nevoie de susținere, o calificare ar însemna enorm atât pentru futsalul românesc, dar și pentru sportul autohton. Am văzut că se joacă cu casa închisă. Publicul de aici este iubitor de sport, motiv pentru care am ales Craiova ca locație pentru meciul retur cu Ungaria", a spus selecționerul Endre Kacsó, înaintea returului cu Ungaria de la Craiova.

UEFA Futsal Euro 2026 va avea loc în Letonia, Lituania și Slovenia, în perioada 21 ianuarie - 7 februarie.

16 echipe vor participa la EURO 2026: Letonia, Lituania (din postura de gazde), Ucraina, Belarus, Polonia, Slovenia, Croația, Armenia, Portugalia, Spania, Cehia, Franța (din postura de câștigătoare ale grupelor din preliminarii), Italia și Georgia (câștigătoare ale duelurilor de la baraj). Ultimele două participante vor fi stabilite după play-off-urile România - Ungaria (2-3, în tur) și Bosnia - Belgia (2-7, în tur)

Lotul României pentru barajul cu Ungaria

  • Portari: Petrișor Toniță (United Galați), Roberto Voin (CSM Târgu Mureș);
  • Jucători de câmp: Richárd Iszlai, Mihnea Toader, Patrick Cherteș, Sergiu Gavrilă, Vlăduț Dudău (toți CSM Târgu Mureș), Daniel Araujo, Darius Nastai, Andrei Crăciun, Robert Crișan (toți United Galați), Tamás Miklós (CSM Odorheiu Secuiesc), Kanyó Szilárd (Sepsi SIC), Adrian Pânzaru (Luceafărul Buzău), István Hadnagy (Studió Futsal Nyíregyháza).

VIDEO Ungaria - România 3-2 în turul barajului pentru EURO 2026 (REZUMAT)

