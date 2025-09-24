Partida a fost întreruptă minute bune din cauza unor incidente grave provocate în tribune, unde două facțiuni de suporteri români s-au încăierat. Jandarmii au intervenit prompt și au dictat deja primele sancțiuni: șapte suporteri au primit amenzi usturătoare și interdicție pe arene pentru un an.



Conflictul a izbucnit în jurul orei 19:45, când, pe fondul unor neînțelegeri mai vechi, mai mulți suporteri au invadat suprafața de joc, încercând să ajungă la o altă facțiune a galeriei pentru o confruntare fizică. Motivul invocat de Jandarmerie a fost o reacție impulsivă la "un mesaj afișat pe ecranele din arena sportivă".



Jandarmii au explicat filmul evenimentelor și au anunțat măsurile

Forțele de ordine au intervenit imediat pentru a calma spiritele, reușind să izoleze conflictul fără a folosi forța. Șapte dintre ultrașii implicați au fost scoși din tribune și sancționați pe loc. Pe lângă injuriile adresate între cele două tabere, dar și la adresa echipei Ungariei, în sală a fost detonată și o petardă.



Observatorul a cerut evacuarea suporterilor, însă jandarmii au reușit, prin dialog cu liderii facțiunilor, să îi convingă pe aceștia să părăsească arena voluntar. Meciul a fost reluat la ora 20:17, după ce tribunele au fost golite în unele sectoare. Autoritățile au anunțat că vor analiza imaginile video pentru a-i identifica și sancționa pe toți cei implicați.



Mai jos, comunicatul integral transmis de Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova:



"În contextul desfășurării meciului de futsal dintre reprezentativele României și Ungariei, disputat la Craiova, Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova face următoarele precizări:



În jurul orei 19:45, pe fondul unor animozități între două grupuri de suporteri români, o parte a galeriei a pătruns pe suprafața de joc, intenționând să adopte un comportament violent față de celălalt grup.



Intervenția promptă a jandarmilor a permis dispersarea și relocarea persoanelor implicate în sectoarele inițiale, fără a fi necesară folosirea materialelor din dotare. Totodată, 7 persoane au fost extrase din rândul suporterilor pentru prevenirea escaladării conflictului.



Menționăm faptul că aceștia au fost sancționați contravențional conform Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, fiecare primind amendă în valoare de 1.500 lei și sancțiunea complementară de interzicere a accesului la competițiile și jocurile sportive pentru o perioadă de un an.



Menționăm faptul că persoanele implicate au fost nemulțumite de un mesaj afișat pe ecranele din arena sportivă, motiv pentru care au acționat impulsiv. Odată cu extragerea acestora, facțiunea din care făceau parte a decis să părăsească voluntar arena sportivă.



Pe parcursul incidentului, cele două grupuri și-au adresat injurii, inclusiv la adresa echipei Ungariei, fiind folosite materiale pirotehnice în interiorul sălii (o petardă).



Ca urmare a solicitării observatorului UEFA de evacuare a suporterilor, jandarmii au purtat un dialog permanent cu liderii celor două facțiuni, reușind să obțină evacuarea acestora fără utilizarea forței. În scurt timp, grupurile de suporteri au părăsit sala din proprie inițiativă, fiind permanent supravegheate de forțele de ordine.



Partida a fost reluată la ora 20:17, iar ulterior, suporterii au defluit din proximitatea sălii, însoțiți de jandarmi.



Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova reamintește că manifestările violente și folosirea materialelor pirotehnice la competițiile sportive sunt interzise de lege și atrag răspunderea contravențională sau penală, după caz. În baza imaginilor puse la dispoziție de organizator, toate persoanele implicate în aceste evenimente vor fi identificate, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun".

