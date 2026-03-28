Echipa națională antrenată de Ion Marin nu a avut milă de adversara mult mai slab cotată și au făcut golaveraj în meciul disputat la Tunari.

România U18 - Liechtenstein U18 11-0 | Tricolorii lui Ion Marin au marcat din toate pozițiile

România a deschis scorul în minutul 11 al meciului, când Batzula a marcat fără probleme cu un șut la colțul scurt în forță.

Apoi a urmat „măcelul” naționalei lui Ion Marin care s-a dezlănțuiți și la pauză scorul era 8-0, în urma golurilor marcate de Cojocariu, Coman, Banu (2 goluri) și Pellegrini (3 goluri).

În repriza a doua, România U18 a mai marcat de trei ori și a câștigat cu un zdrobitor 11-0, după golurile înscrise de Mario David, Cojocariu și Amarandei.

Lotul ales de selecţionerul Marin Ion pentru grupa preliminară B1

Portari: Răzvan Farcaş (CD Leganes / Spania), Alexandru Glodean (Universitatea Craiova), Luca Crăciun (FC Argeş);

Fundaşi: Costyn Gheorghe (Farul Constanţa), Fabio Bădărău (Sampdoria / Italia), Bogdan Ungureanu (Atletico Madrid / Spania), Christian Vechiu (AC Milan / Italia), Raul Cojocaru (Atalanta / Italia), Raul Avram (Lazio / Italia);

Mijlocaşi: Hunor Batzula (Sepsi OSK), Sebastian Banu (Concordia Chiajna), Rareş Coman (US Sassuolo / Italia), Matei Ceuca (Torino / Italia), Robert Drăghici (FC Augsburg / Germania), Ianis Podoleanu (Farul Constanţa), Denis Ţăroi (UTA Arad), Ştefan Amarandei (Sampdoria / Italia);

Atacanţi: Mario David (US Sassuolo / Italia), Fernando Pellegrini (Genoa / Italia), Alexandru Bota (FC Botoşani), Andrei Roateş (Levante / Spania).