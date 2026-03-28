Mijlocașul a fost înlocuit în repriza a doua a partidei câștigate de Turcia cu 1-0 în fața României, meci contând pentru semifinalele barajului de calificare la Cupa Mondială. Jucătorul a acuzat probleme la gambă, situație care a provocat îngrijorare la echipa de club, având în vedere istoricul său medical recent.

Emoții risipite pentru Cristi Chivu

Totuși, mijlocașul turc a ținut să liniștească pe toată lumea. „Sunt abia revenit după o lună și jumătate de absență din cauza unei accidentări, dar acum sunt bine”, a transmis Calhanoglu pentru SkySport.

Turcia va juca marți seară în deplasare contra selecționatei din Kosovo, meci decisiv pentru calificarea la turneul final din vară, iar Calhanoglu va fi pe teren dacă nu apar alte complicații la antrenamente.

Staff-ul tehnic condus de Cristi Chivu monitorizează atent situația, mai ales că Inter are programate partide cruciale împotriva celor de la Roma și Como imediat după pauza provocată de meciurile echipelor naționale.