LIVE VIDEO România U18 - Danemarca U18, final HORROR de repriză în meciul DECISIV pentru naționala lui Ion Marin!

România U18 - Danemarca U18, final HORROR de repriză în meciul DECISIV pentru naționala lui Ion Marin! Nationala
Tricolorii sub 18 ani joacă pentru promovarea în Liga A pentru viitorul EURO U19.

România U18 - Danemarca U18romania u18Ion MarinFernando PellegriniFabio Badarau
România U18 - Danemarca U18 1-2 (Pellegrini 40 / Pimpong 44, Rutkjaer 45+1)

CITEȘTE ȘI: FRF, ce lovitură! Fernando Pellegrini, atacantul de 1,94 metri de la Genoa, convocat la naționala României: ”Un bomber vero”

Echipele de start

România U18: Farcaș - Bădărău, Vechiu, Cojocariu - Batzula, Podoleanu, R. Coman, C. Gheorghe - Țăroi - Pellegrini, Bota

Selecționer: Ion Marin

Danemarca U18: Lyhne - Lucena, Rutkjaer, Moller, Monrad - Bunten, Jensen, Fetterlein - Poulsen, Pimpong, Gammelgaard

Selecționer: Morten Molkjaer

Știrea inițială

De la ora 13:00, naționala sub 18 ani a României, pregătită de Ion Marin, joacă la Clinceni meciul decisiv cu Danemarca pentru promovarea în Liga A.

Din 2026, UEFA a decis schimbarea formatului competițional pentru calificarea la Campionatul European U19. Astfel, drumul către competiția respectivă presupune, din acest an, 3 tururi preliminare: Runda 1 (primăvară lui 2026), Runda 2 (toamna lui 2026) și Runda 3 (primăvara lui 2027).

Tricolorii U18 acum, U19 din sezonul viitor, au fost repartizați, pe baza rezultatelor înregistrate în runda 2 preliminară pentru UEFA EURO U17, sezonul 2024-2025, în grupa B1 cu Danemarca, Andorra și Liechtenstein. Locul 1 avansează în Liga A.

Rezultatele de până acum ale României

3-1 cu Andorra

Alexandru Bota (45′), Mario David (63′), Hunor Batzula (81′) / Manel Anglada (69′) 

11-0 cu Liechtenstein

Hunor Batzula (11′), Raul Cojocariu (13′, 69′), Fernando Pellegrini (15′, 37′, 42′), Rareș Coman (28′), Sebastian Banu (32′, 34′), Mario David (62′), Ștefan Amarandei (80′)

* Danemarca a câștigat și ea primele două meciuri: 1-0 cu Andorra și 6-1 cu Liechtenstein

Lotul naționalei Under 18 convocat de selecționerul Ion Marin

Portari: 

Răzvan Farcaș (CD Leganes / Spania), Alexandru Glodean (Universitatea Craiova), Luca Crăciun (FC Argeș);

Fundași: 

Costyn Gheorghe (Farul Constanța), Fabio Bădărău (Sampdoria / Italia), Bogdan Ungureanu (Atletico Madrid / Spania), Christian Vechiu (AC Milan / Italia), Raul Cojocariu (Atalanta / Italia), Raul Avram (Lazio / Italia);

Mijlocași: 

Hunor Batzula (Sepsi OSK), Sebastian Banu (Concordia Chiajna), Rareș Coman (US Sassuolo / Italia), Matei Ceuca (Torino / Italia)*, Robert Drăghici (FC Augsburg / Germania), Ianis Podoleanu (Farul Constanța), Denis Țăroi (UTA Arad), Ștefan Amarandei (Sampdoria / Italia);

Atacanți: 

Mario David (US Sassuolo / Italia), Fernando Pellegrini (Genoa / Italia), Alexandru Bota (FC Botoșani), Andrei Roateș (Levante / Spania).

* Accidentat în meciul cu Andorra, Matei Ceuca a părăsit cantonamentul echipei naționale și s-a întors la echipa de club

Doi tați și fiii lor adolescenți au murit în tragedia de pe șosea, în Cluj. Un băiat urma să aibă majoratul în curând
Încă un puști român de 17 ani joacă titular în MLS! ”Pas cu pas” pentru ”cel mai tânăr jucător din istoria clubului”
Luca Moisă, puștiul român de 17 ani titular meci de meci în MLS: ”Thomas Muller se mișcă incredibil! Duelul cu Messi? Cadou de ziua mea”
Chemat în premieră la națională, a primit o ofertă de nerefuzat din străinătate
Constantin Popovici și Cătălin Preda, pregătiți să lupte pentru titlu în noul sezon din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving. Calendar + Ce spun cei doi români
Elveția U20 - România U20 ACUM! Miza: prima victorie a tricolorilor în ultimul meci din U20 Elite League
Fiul nelegitim al lui Arnold Schwarzenegger a debutat în culturism! Este ”dublura” starului austriac
Polițistul Silviu Burcea, campion balcanic la culturism
50.000.000€ pentru Radu Drăgușin: ”Ne-a sunat cineva”

FCSB umple conturile unei echipe din Superligă: ”Credeți-mă!”

Real Madrid, gata să îl transfere pe campionul mondial! A recunoscut că și-ar dori să ajungă pe ”Bernabeu”

Cel mai dorit atacant din Europa: Barcelona, PSG și Milan fac licitație!

OUT! Pleacă de la Manchester City și „e disperat” să joace pentru Barcelona

Gigi Becali spune cine va fi căpitanul României în mandatul noului selecționer: "Ar fi rușinos să nu-i dea banderola!"



Chemat în premieră la națională, a primit o ofertă de nerefuzat din străinătate
Așteptat la Tottenham, De Zerbi a luat o decizie neașteptată
Trei jucători care vor fi puncte fixe în echipa selecționerului Gică Hagi. Fotbalistul cu 470 de meciuri în Liga 1, reacție pentru Sport.ro: "Pe ei mizez!"
Fiul nelegitim al lui Arnold Schwarzenegger a debutat în culturism! Este ”dublura” starului austriac
Elveția U20 - România U20 ACUM! Miza: prima victorie a tricolorilor în ultimul meci din U20 Elite League
România U18 și-a călcat în picioare adversara: umilința administrată de tricolori lui Liechtenstein
România, victorie în debutul pentru EURO! Băieții lui Ion Marin au făcut o figură frumoasă
Ion Marin: „Actualii antrenori nu au curajul să promoveze jucătorii tineri”. Ce spune despre Mircea Lucescu 
România U18 - Italia U18 s-a încheiat la Chiajna: ”tricolorii” au deschis scorul, dar apoi au început să curgă golurile oaspeților!
FRF, ce lovitură! Fernando Pellegrini, atacantul de 1,94 metri de la Genoa, convocat la naționala României: ”Un bomber vero”
Fundașul central român de la Juventus Torino, împrumutat astăzi la Sampdoria!
stirileprotv Primele orașe din ţară care au interzis sălile de jocuri de noroc. Autorităţile locale nu vor mai da avize de funcţionare

protv Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

stirileprotv Doi tați și fiii lor adolescenți au murit în tragedia de pe șosea, în Cluj. Un băiat urma să aibă majoratul în curând

stirileprotv Un animal dispărut din România de 200 de ani, filmat pe un câmp din Alba. Specialiștii încearcă să afle de unde a venit

