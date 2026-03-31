De la ora 13:00, naționala sub 18 ani a României, pregătită de Ion Marin, joacă la Clinceni meciul decisiv cu Danemarca pentru promovarea în Liga A.

Din 2026, UEFA a decis schimbarea formatului competițional pentru calificarea la Campionatul European U19. Astfel, drumul către competiția respectivă presupune, din acest an, 3 tururi preliminare: Runda 1 (primăvară lui 2026), Runda 2 (toamna lui 2026) și Runda 3 (primăvara lui 2027).

Tricolorii U18 acum, U19 din sezonul viitor, au fost repartizați, pe baza rezultatelor înregistrate în runda 2 preliminară pentru UEFA EURO U17, sezonul 2024-2025, în grupa B1 cu Danemarca, Andorra și Liechtenstein. Locul 1 avansează în Liga A.

Rezultatele de până acum ale României

3-1 cu Andorra

Alexandru Bota (45′), Mario David (63′), Hunor Batzula (81′) / Manel Anglada (69′)

11-0 cu Liechtenstein

Hunor Batzula (11′), Raul Cojocariu (13′, 69′), Fernando Pellegrini (15′, 37′, 42′), Rareș Coman (28′), Sebastian Banu (32′, 34′), Mario David (62′), Ștefan Amarandei (80′)

* Danemarca a câștigat și ea primele două meciuri: 1-0 cu Andorra și 6-1 cu Liechtenstein

Lotul naționalei Under 18 convocat de selecționerul Ion Marin

Portari:

Răzvan Farcaș (CD Leganes / Spania), Alexandru Glodean (Universitatea Craiova), Luca Crăciun (FC Argeș);

Fundași:

Costyn Gheorghe (Farul Constanța), Fabio Bădărău (Sampdoria / Italia), Bogdan Ungureanu (Atletico Madrid / Spania), Christian Vechiu (AC Milan / Italia), Raul Cojocariu (Atalanta / Italia), Raul Avram (Lazio / Italia);

Mijlocași:

Hunor Batzula (Sepsi OSK), Sebastian Banu (Concordia Chiajna), Rareș Coman (US Sassuolo / Italia), Matei Ceuca (Torino / Italia)*, Robert Drăghici (FC Augsburg / Germania), Ianis Podoleanu (Farul Constanța), Denis Țăroi (UTA Arad), Ștefan Amarandei (Sampdoria / Italia);

Atacanți:

Mario David (US Sassuolo / Italia), Fernando Pellegrini (Genoa / Italia), Alexandru Bota (FC Botoșani), Andrei Roateș (Levante / Spania).

* Accidentat în meciul cu Andorra, Matei Ceuca a părăsit cantonamentul echipei naționale și s-a întors la echipa de club