VIDEO "Prăbușire!" Reacția danezilor după ce România a reușit surpriza in extremis și a câștigat grupa

"Prăbușire!" Reacția danezilor după ce România a reușit surpriza in extremis și a câștigat grupa Nationala
România U18, pregătită de Ion Marin, a făcut un pas important spre Europeanul U19 din 2027, după ce a promovat în Liga B a preliminariilor.

romania u18DanemarcaIon MarinFernando Pellegrini
După 3-1 contra Andorrei și 11-0 cu Liechtenstein, România avea nevoie de doar o remiză în meciul decisiv cu Danemarca pentru a câștiga grupa și a promova în Liga A din preliminariile pentru EURO U19 din 2027.

Reacția presei daneze, după remiza cu România U18 care a adus promovarea tricolorilor

România a condus cu 1-0 din minutul 40, după golul reușit de Fernando Pellegrini, însă danezii au încheiat prima repriză excelent și au trecut în avantaj grație reușitelor lui Malik Pimpong (44') și Villads Rutkjaer (45+2'). Golul de 2-2 a venit în minutul 90 și a fost semnat de Andrei Roateș (Levante), care a profitat de luftul lui Emil Monrad.

  • România U18 a câștigat astfel grupa, cu 7 puncte, la egalitate cu Danemarca, dar cu un golaveraj superior (+13, față de +6). Victoria cu 11-0 cu Liechtenstein a fost astfel decisivă în stabilirea câștigătoarei grupei.

Naționala condusă de Ion Marin a încheiat astfel prima rundă de calificare pentru Europeanul U19 de anul viitor. Următoarele două tururi sunt programate în toamna lui 2026 și primăvara lui 2027.

"Prăbușire în prelungiri. Naționala U18 a ratat promovarea", au titrat jurnaliștii danezi de la Bold, care au adăugat că "acum vom avea un traseu mai dificil pentru calificarea la turneul final".

"Am fost la câteva minute de un rezultat mare în cursa pentru Europeanul U19 din 2027. Danezii au câștigat ambele meciuri din grupă înaintea celui cu România, iar cu o altă victorie ar fi avansat în Liga A, ceea ce ar fi adus pe hârtie un drum mai ușor spre EURO. Totuși, nu s-a întâmplat așa", au mai scris danezii.

Cum a arătat echipa României la meciul cu Danemarca

  • ROMÂNIA: 1. Răzvan Farcaș (GK) – 3. Fabio Bădărău, 14. Christian Vechiu, 4. Raul Cojocariu – 18. Hunor Batzula (Ștefan Amarandei (78′), 8. Ianis Podoleanu (C) (16. Robert Drăghici 63′), 15. Rareș Coman, 2. Costyn Gheorghe – 11. Denis Țăroi (7. Sebastian Banu 78′) – 20. Fernando Pellegrini (9. Andrei Roateș 78′), 10. Alexandru Bota (19. Mario David 63′);
  • REZERVE: 12. Luca Crăciun (GK), 5. Bogdan Ungureanu, 13.Raul Avram;
  • SELECȚIONER: Marin Ion.

Lotul României U18 pentru această acțiune

  • Portari: Răzvan Farcaș (CD Leganes / Spania), Alexandru Glodean (Universitatea Craiova), Luca Crăciun (FC Argeș);
  • Fundași: Costyn Gheorghe (Farul Constanța), Fabio Bădărău (Sampdoria / Italia), Bogdan Ungureanu (Atletico Madrid / Spania), Christian Vechiu (AC Milan / Italia), Raul Cojocariu (Atalanta / Italia), Raul Avram (Lazio / Italia);
  • Mijlocași: Hunor Batzula (Sepsi OSK), Sebastian Banu (Concordia Chiajna), Rareș Coman (US Sassuolo / Italia), Matei Ceuca (Torino / Italia)*, Robert Drăghici (FC Augsburg / Germania), Ianis Podoleanu (Farul Constanța), Denis Țăroi (UTA Arad), Ștefan Amarandei (Sampdoria / Italia);
  • Atacanți: Mario David (US Sassuolo / Italia), Fernando Pellegrini (Genoa / Italia), Alexandru Bota (FC Botoșani), Andrei Roateș (Levante / Spania).
