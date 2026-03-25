Naţionala U18 a României dispută, în 25, 28 şi 31 martie, cele trei meciuri din prima rundă a preliminariilor pentru UEFA EURO U19 din 2027, turneu ce va avea loc în Cehia. Miercuri, la Clinceni, jucătorii pregătiţi de Ion Marin au debutat cu dreptul şi au învins reprezentativa similară a Andorrei cu scorul de 3-1.

ANDORRA U18 – ROMÂNIA U18 1-3

Au marcat: Manel Anglada (69′) / Alexandru Bota (45′), Mario David (63′), Hunor Batzula (81′)

ROMÂNIA: 1. Răzvan Farcaş (GK) – 2. Costyn Gheorghe, 3. Fabio Bădărău, 14. Christian Vechiu, 13. Raul Avram (6. Matei Ceuca 45′) (5. Bogdan Ungureanu 52′) – 17. Ştefan Amarandei (18. Hunor Batzula 45′), 8. Ianis Podoleanu (16. Robert Drăghici 45′), 15. Rareş Coman, 11. Denis Ţăroi – 9. Andrei Roateş (19. Mario David 45′), 10. Alexandru Bota (C);

REZERVE: 12. Luca Crăciun (GK), 7. Sebastian Banu, 20. Fernando Pellegrini;

SELECŢIONER: Marin Ion.

Programul meciurilor găzduite de România:

miercuri, 25 martie – Andorra U18 – România U18 1-3, ora 14:00, Stadion Clinceni, live pe YouTube FRF TV;

sâmbătă, 28 martie – România U18 – Liechtenstein U18, ora 14:00, Stadion Tunari, live pe YouTube FRF TV;

marţi, 31 martie – România U18 – Danemarca U18, ora 13:00, Stadion Clinceni, live pe YouTube FRF TV.

Lotul ales de selecţionerul Marin Ion pentru grupa preliminară B1

Portari: Răzvan Farcaş (CD Leganes / Spania), Alexandru Glodean (Universitatea Craiova), Luca Crăciun (FC Argeş);

Fundaşi: Costyn Gheorghe (Farul Constanţa), Fabio Bădărău (Sampdoria / Italia), Bogdan Ungureanu (Atletico Madrid / Spania), Christian Vechiu (AC Milan / Italia), Raul Cojocaru (Atalanta / Italia), Raul Avram (Lazio / Italia);

Mijlocaşi: Hunor Batzula (Sepsi OSK), Sebastian Banu (Concordia Chiajna), Rareş Coman (US Sassuolo / Italia), Matei Ceuca (Torino / Italia), Robert Drăghici (FC Augsburg / Germania), Ianis Podoleanu (Farul Constanţa), Denis Ţăroi (UTA Arad), Ştefan Amarandei (Sampdoria / Italia);

Atacanţi: Mario David (US Sassuolo / Italia), Fernando Pellegrini (Genoa / Italia), Alexandru Bota (FC Botoşani), Andrei Roateş (Levante / Spania).

