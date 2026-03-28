Marius Marin a lipsit de la meciul de baraj pe care echipa națională l-a pierdut în fața Turciei, scor 0-1, în semifinala play-off-ului de calificare la Campionatul Mondial.

Marius Marin poate spera la transferul carierei după ce România a ratat calificarea la Cupa Mondială

Închizătorul s-a accidentat în meciul câștigat de Pisa în fața lui Cagliari după doar 15 minute și nu a mai putut continua jocul. La meci a asistat și Antonio Cordon, directorul sportiv al Sevillei, club interesat să îl ia liber de contract pe Marin în vară, după ce contractul său cu Pisa va expira.

După accidentarea românului, presa spaniolă anunța că interesul Sevillei s-a stins, însă s-a constatat că nu este vorba despre o accidentare gravă, iar mutarea este încă în cărți.

Estadio Deportivo vorbește despre ”două obstacole” apărute în calea transferului, pe care Sevilla le-a depășit. Prima, accidentarea, însă o postare făcută de Marin în sala de forță, însoțită de mesajul ”Mă întorc”, i-a liniștit pe spanioli.

”Într-un story pe Instagram, el a încărcat o fotografie cu el în timp ce se antrena la sală, însoțită de un mesaj clar: ’Mă întorc’, făcând referire la faptul că se va alătura grupului în curând și va fi din nou disponibil, astfel că problemele fizice nu mai împiedică sosirea sa la Nervión”, a scris publicația iberică.

Al doilea obstacol care ar fi încurcat transferul ar fi fost, susțin spaniolii, o eventuală calificare a României la Campionatul Mondial din vară, lucru care nu mai este posibil după eșecul din barajul cu Turcia. Spaniolii se temeau ca, în cazul unei calificări a României la Mondial, Marin ar fi amânat negocierile și ar fi cerut o sumă uriașă la semnătură dacă ar fi reușit să impresioneze la Cupa Mondială.

”Cealaltă amenințare era posibila calificare a României la Cupa Mondială, deoarece Marin este un jucător constant convocat la națională, iar expunerea pe plan internațional i-ar putea întârzia decizia, având în vedere posibilitatea de a-și crește valoarea”, au adăugat spaniolii.

Sursa citată scrie că acum Sevilla are cale liberă la negocieri și îl poate lua pe Marius Marin liber de contract, cu un bonus la semnătură accesibil: ”Acești doi factori ar putea accelera negocierile pentru mijlocaș, întrucât nu există alte condiții implicate în afară de eventualele oferte pe care le-ar putea avea, ceea ce va depinde de urgența clubului Sevilla și de disponibilitatea jucătorului de 27 de ani, care ar vedea cu ochi buni un transfer la Nervión”.