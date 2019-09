ROMANIA - SPANIA 1-2: Sergio Ramos s-a dus peste arbitru la pauza! Spaniolii, scandalizati: "Si-a cerut scuze!" Acuzatiile ibericilor

Arbitrul Aytekin i-a scandalizat pe spanioli.

Sergio Ramos a deschis scorul din penalty contra Romaniei, dupa care si-a dus mainile la ochi in forma de ochelari. Fundasul a fost avertizat de arbitrul Aytekin pentru ca a considerat gestul sau provocator pentru spectatorii romani. Acestia l-au huiduit apoi pe Ramos la fiecare atingere de balon, insa in final arbitrul si-a cerut scuze catre fundasul madrilen.

Sergio Ramos i-a explicat ca gestul de la gol era pentru nepotul sau, care poarta ochelari si care privea la televizor partida.



Sergio Ramos: arbitrul si-a cerut scuze la pauza!

"La pauza i-am explicat lui Aytekin ca am facut semnul ochelarilor pentru nepotul meu, care are nevoie de ochelari, la fel ca mine. Am facut acel gest ca sa-l incurajez, i-am dedicat golul. Dar arbitrul nu a vazut asta si m-a avertizat. Apoi si-a cerut scuze", a spus Ramos.

Spaniolii au plecat oricum suparati pe arbitru, anunta ziarul AS. Nu le-a picat bine eliminarea lui Llorente, primul rosu primi de spaniolii in ultimnii 6 ani! Pique este ultimul jucator eliminat, in 2013.