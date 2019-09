ROMANIA - SPANIA 1-2: Pentru cine era in realitate gestul facut de Sergio Ramos! 50.000 de romani l-au fluierat DEGEABA! FOTO

Sergio Ramos a deschis scorul din penalty in victoria Spaniei cu 2-1 de pe National Arena.

Capitanul Spaniei si al lui Real Madrid, Sergio Ramos, a deschis scorul din penalty, dupa care a facut un gest de ochelari la ochi. Arbitrul spaniol a considerat ca gestul este unul provocator pentru suporterii romani, insa Ramos isi indreptase gestul catre camera de filmat de pe margine. El a dezbaluit apoi cui ii era adresat gestul.

Spania a invins Romania cu 2-1 si conduce grupa F, in timp ce Romania a picat pe locul 4.



Sergio Ramos: Trebuia sa omoram finalul!

"Cred ca rezultatul final este unul corect, dar trebuie sa invatam sa gestionam corect acest gen de meciuri, sa omoram finalurile. Nu trebuie sa mai tremuram pentru cele trei puncte.

Stiam ca va fi un meci dificil. Orice meci international are un grad ridicat de dificultate. Am facut o prima parte foarte buna, ne-am creat multe ocazii, dar din pacate nu le-am fructificat. In partea secunda, dupa ce am facut 2-0, am redus putin intensitatea iar Romania a profitat. Nu mai aveau nimic de pierdut!”, a declarat Sergio Ramos.



Sergio Ramos, despre gestul controversat: Nu era adresat suporterilor romani!

„A fost o confuzie la acea faza. I-am explicat arbitrului ca a fost un gest pentru nepotul meu, amandoi purtam ochelari, nu un gest la adresa fanilor. Cu atat de multa galagie e greu sa interpretezi corect”, a mai spus Ramos.

De altfel, Sergio Ramos chiar a postat pe contul sau de Instagram un story in care a dedicat reusita sa nepotului sau, Jose Maria.



"Dedicat nepotului meu, Jose Maria", a scris legenda Madridului pe Instagam.

Romania intalneste Malta duminica, ora 19:00, in direct la PROTV!