ROMANIA - SPANIA 1-2: Contra, dezamagit: "Am intrat cu frica, ne-am speriat de ei!" Selectionerul, suparat pe suporterii care au aruncat torte

Nationala Romaniei a intrat timorata pe teren cu Spania, iar adversarii au profitat si au marcat de doua ori. Schimbarile au resuscitat partida, iar Romania putea sa egaleze, insa Puscas si Grigore au ratat incredibil in prelungiri. Tatarusanu a fost adevaratul erou al nationalei: a avut interventii incredibile pe toata durata meciului.



Cosmin Contra: I-am lasat prea comozi pe teren!

"E clar ca i-am lasat sa fie comozi pe teren, am incercat presingul avansat si le-am lasat spatii si lor le plac spatiile astea. Am incercat contraatacuri in prima repriza, dar am luat decizii proaste in fiecare situatie. Am ramas in joc si datorita lui Ciprian, apoi o repriza mult mai buna. Apoi Ianis si Andone, dar mai ales Andone a adus plusul ala de energie si am avut 20 de minute foarte bune in care ne-am dorit egalarea, dar nu e usor sa joci cu aceasta echipa. Acum imi doresc sa ne recuperam si sa castigam cu Malta si Feroe, calificarea se va juca cu Suedia acasa probabil", a spus Contra la PROTV.



ROMANIA RISCA SA FIE SUSPENDATA!



"Din pacate apelul facut de noi inainte de meci, sa venim sa fim civilizati si sa incurajam echipa, dar tortele si petardele. Nu stiu daca cei din galerie au vazut ca se tine un moment de reculegere, asta. Riscam sa jucam cu portile inchise, din pacate asta se intampla", a mai spus Contra.



"Nu ne-am facut de rusine cu Spania!"

"Din pacate am avut prea mult respect fata de adversari, baietilor le-a fost teama. Am spus ca singura mea teama este sa nu intram speriati pe teren, sa ne fie frica de adversar. Din pacate asta s-a intamplat, daca lasi nationala Spaniei sa intre pe terenul tau si sa fie comozi, vor marca pentru ca au calitate. Dar nu ne-am facut de rusine, am fost foarte aproape de un egal care era foarte bun pentru noi. Tatarusanu ne-a tinut in joc, trebuie sa-i felicit pe toti pentru ca au intrat si au dat totul pe teren.

Am avut la 2-1 acea faza lucrata de dimineata la antrenament, daca suta Puscas mai bine sau daca pasa poate inscriam. Apoi a faza cu Puscas si Grigore, asta e, mergem inainte. Acum cel mai important meci e cel cu Malta, sper sa nu facem o surpriza neplacuta", a mai spus Cosmin Contra la microfonul PROTV.

Romania intalneste Malta duminica, ora 19:00, la PROTV!