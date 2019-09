ROMANIA - SPANIA 1-2: George Puscas regreta amarnic ratarile din prelungiri: "E incredibil! Puteam sa scoatem un punct de aur!" VIDEO

Titular la nationala mare dupa ce a fost golgheterul echipei U21 la EURO, George Puscas putea sa fie erou, cu doua ocazii mari ratate in prelungiri. Nici el nu-si explica momentele nebune de final, cand Romania asalta poarta Spaniei, aflata in 10 oameni.



George Puscas: Puteam sa scoatem un punct de aur!



"Cand imi amintesc ocazia, incredibil, nu stiu. Eram aproape sa scoatem un punct de aur. Sa nu ne mai gandim la asta. Am oferit publicului un spectacol frumos. Pentru asta muncesc zi de zi ca sa pot sa joc asemenea meciuri, sa traiesc asa ceva.

Le multumesc, cand joc pentru Romania nu se compara cu nimic. A fost placut sa joc cu Sergio Ramos, sunt fotbalisti de nivel inalt, trebui sa te ridici la nivelul lor ca sa faci ceva. Nu fac schimburi de tricouri, ultima data am facut cu idolul meu, Harry Kane. Cu Malta trebuie sa luam cele 3 goluri sa dam continuitate la ce am facut azi, chiar daca am avut ghinion.

Sa dea Domnul sa inscriu cu Malta, cu asta vreau sa ajut echipa. E incredibil, nu am mai jucat in Romania si pe un stadion asa frumos, chiar si terenul a fost acceptabil. Rezultatul nu ne-a ajutat, lumea fanii si toata lumea ar putea fi multumita de noi pentru ca am dat totul si am aratat cat am putut fotbal si a fost putin ghinion la final ca sa nu ne tragem un punct.

La final am fost la antidoping, dar la pauza Contra ne-a spus sa fim mai increzatori pentru ca avem calitate si putem sa scoatem un rezultat bun. A fost reactia dupa primul gol al nostru, au urmat ocaziile si puteam sa inscriem.

Sunt foarte dezamagit daca vom juca cu tribunele inchise, suporterii ne imping de la spate, sper sa nu se ajunga la aemenea decizii.

Scorul perfect cu Malta? Trei puncte.", a spus George Puscas pentru PROTV.

Romania intalneste Malta duminica, ora 19:00, in direct la PROTV