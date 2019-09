O greseala si doua lucruri bune pe care le-a facut Contra! Concluzii dupa Romania 1-2 Spania

Romania 1-2 Spania.

Romania a pierdut cu Spania, acasa, in preliminariile pentru Euro. Nationala noastra a inceput dezastruos meciul, insa a terminat in careul Spaniei, foarte aproape de egalare! Contra a gresit tactica in prima repriza insa a fost inspirat in schimbari, Andone si Hagi avand o evolutie excelenta, ce ne putea aduce 1 punct de vis.

De asemenea, Contra a ales sa mearga pe mana lui Tatarusanu, care nu joaca la Lyon, in detrimentul lui Radu, care e titular in Serie A, portarul nationalei fiind fara dubii omul meciului cu 6 interventii decisive!

Iata mai jos cateva concluzii dupa meciul de pe National Arena:

1. Sanse reale la calificare

Infrangerea cu Spania era previzibila. Chiar si Contra a declarat inainte de meci ca viseaza la un egal. Am fost aproape, insa nu a fost de ajuns. Mingea lui Puscas a fost scoasa de Kepa, iar Grigore a tras peste poarta si sperantele la un egal s-au naruit.

Chiar si asa, dupa 5 meciuri stam decent in clasament, la un punct de Norvegia si la 3 de Suedia, dupa ce am jucat la ambele acasa si mai avem retururile, in Romania.

2. Singura greseala a lui Contra!

Singura greseala facuta de selectioner a fost sistemul de joc ales pentru prima repriza. Chiar daca Spania a susprins putin cu 4-4-2, in loc de clasicul 4-3-3, sistemul cu 5 fundasi folosit de Contra a fost un adevarat dezastru.

Daca nu il aveam pe Tatarusanu intr-o seara de vis, era cu siguranta 3-0 sau 4-0, la pauza, pentru spanioli. Debusolati de asezarea in 5 in defensiva, fundasii au fost depasiti la aproape fiecare faza.

Dupa golul de 0-2 am revenit la 4-4-2 iar jocul s-a echilibrat. Nu doar ca nu au mai fost ocazii pe banda rulanta pentru spanioli, ci am facut si posesie si am ajuns la poarta lui Kepa, asa venind si golul lui Andone.

3. Hagi, nu Stanciu!

Neaparat. S-a demonstrat inca o data ca Stanciu este om de executie, nu de meci. Intrarile lui Ianis au adus mereu un plus in echipa, iar in meciul cu Spania s-a vazut cel mai bine. Este greu sa intri de pe banca si sa faci diferenta in fata unor aparatori ca Busquets sau Sergio Ramos, insa Ianis a reusit sa dea o centrare superba la ultima faza, la ratarea lui Puscas, si a ordonat excelent jocul in atac.

Cu putin mai multa experienta, Ianis poate deveni jucatorul pe care il asteptam de ani de zile!

4. Reconstructia arata bine

Nationala lui Contra a aratat foarte prost, in 5-3-2, si foarte bine in 4-4-2. Mai mult, pare ca ne-am gasit atacantul pe care il cautam, in Puscas, si coordonatorul, in Hagi. Romania nu a mai avut o pereche atat de eficienta si inspirata inatac de pe vremea lui Mutu si ... Hagi!

Mai mult, Nedelcearu si Marin au facut si ei jocuri bune, atat cat se poate in fata superstarurilor spaniole, si mai ales a tacticii bulversante din prima repriza. Reconstructia nationalei arata bine, iar Contra, cu putina inspiratie, ne poate duce la Euro!