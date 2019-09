ROMANIA - SPANIA, JOI PRO TV | Spania a lasat acasa o echipa de vedete! "11-le" teribil care nu face deplasarea la Bucuresti

10:14 Control antidoping in cantonamentul Spaniei in aceasta dimineata! Nu mai putin de 8 jucatori din lotul lui Robert Moreno au fost chemati sa dea teste. Kepa, Pau Lopez, Hermoso, Jesus Navas, Unai Nunez, Saul, Alcacer si Ceballos sunt fotbalistii testati inainte de plecarea nationalei spre Bucuresti.

10:12 Cosmin Contra a pregatit in aceste zile la antrenamente sistemul 4-3-3. In cazul in care jocul nu va decurge conform asteptarilor, Contra are pregatit si sistemul clasic 4-2-3-1. In ambele cazuri, selectionerul se va baza pe aceeasi jucatori pentru primul "unsprezece".



Cum ar putea arata Romania la meciul cu Spania: Tatarusanu - Benzar, Chiriches, Grigore, Tosca - Stanciu, R.Marin, Anton - Deac, Puscas, Grozav