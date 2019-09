ROMANIA - SPANIA NU! NU! NU! CE OCAZIE! Faza care putea sa arunce Romania in aer! Puscas si Grigore au ratat incredibil in prelungiri. VIDEO

Romania a pierdut cu Spania pe National Arena, scor 1-2, in grupa F de calificare la EURO 2020!

Nationala Romaniei a pierdut cu 2-1 acasa cu Spania si a picat pe locul 4 in grupa. Sergio Ramos si Paco Alcacer au marcat pentru adversari, in timp ce Florin Andone a lovit la scurt timp dupa ce a intrat pe teren, iar apoi spaniolii au ramas in 10 dupa eliminarea lui Llorente.

Romania a fortat pe final cu un om in plus, iar Puscas putea sa dea lovitura de doua ori! Ianis Hagi l-a lansat excelent in careu la o lovitura pe atacantul lui Reading, insa Kepa a trimis in corner. Tot Ianis a centrat apoi cand Puscas a reluat cu capul pentru ca portarul lui Chelsea sa respinga din nou pana la Grigore, care a sutat peste poarta!

Urmatorul meci al Romaniei e cu Malta, duminica, de la 19, in direct la PROTV.