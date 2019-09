ROMANIA - SPANIA 1-2 | "Tatarusanu a fost omul meciului! Am scapat bine doar cu un gol primit in prima repriza!" Reactia lui Andone: "Meritam egalul! Sunt mandru de baieti!"

Florin Andone a marcat unicul gol al Romaniei in partida cu Spania. Reusita lui Andone nu a fost de ajuns pentru ca Romania sa castige un punct.

Tatarusanu a fost omul meciului in partida cu Spania. Portarul roman a aparat incredibil in prima repriza si a mentinut nationala in joc. Andone este de parere ca Romania merita mai mult in aceasta seara.

"Din pacate, nu am reusit sa egalam! Din pacate, asa este fotbalul! Am avut ocazii, dar se pare ca nu a fost de ajuns! Sunt mandru de toti baietii, am luptat pana la sfarsit! Meritam egalul! Tatarusanu a fost omul meciului, cred ca a fost cel mai bun om de pe teren si toata e de acord cu asta. Stiam ce ne asteapta, o echipa cu jucatori puternici si foarte valorosi! Am scapat cu bine de prima repriza, doar cu 1-0, ne-a dat sansa de a lupta in repriza a doua!", a declarat Florin Andone pentru ProTV.