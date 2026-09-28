România - Bosnia, de la 21:45, în UEFA Nations League. Echipe probabile + ce jucători noi vom vedea în formația lui Hagi. Analiza lui Dan Chilom

România - Bosnia | Cote pariuri + pronosticul lui Dan Chilom
de Dan Chilom
România - Bosnia, de la 21:45. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom.
După prima partidă, cea din Suedia, obiectivul selecționerului Hagi de a face 12 puncte nu mai este realizabil. Tricolorii au pierdut 1-2 la Solna, în fața scandinavilor, iar jocul a arătat rău. Mai rău decât rezultatul. Am fost depășiți cam la toate capitolele. Nu voi intra prea mult în polemica titularizării lui Ianis Hagi, dar faptul că a fost și căpitan în fața unor fotbaliști care reprezintă ceva la momentul actual pentru naționala noastră, precum Răzvan Marin sau Drăgușin, nu face decât să pună o bilă neagră în dreptul „Regelui”. S-a văzut ciudat, ce-i drept.
Diseară, pe Arena Națională, vine Bosnia, o formație care ne-a cam bătut în ultima vreme și care a remizat alb cu Polonia, în deplasare, în primul meci din UEFA Nations League.
Meciul se va desfășura fără spectatori, un real dezavantaj pentru naționala noastră. Din cauza logisticii, FRF nu a primit aprobarea UEFA ca la această partidă să poată asista copii sub 14 ani.
ROMÂNIA: I. Radu - Coubiș, A. Burcă, M. Ilie - Strata, Screciu, Vl. Dragomir, Borza - Stanciu - L. Munteanu, Bîrligea
Bosnia: Zlomislic - Katic, Smajlovic, Muharemovic, Kolasinac - Bajraktarevic, Demirovic, Basic - Sunjic, Tabakovic, Alajbegovic
Așadar, în formația lui Hagi apar modificări importante. Vor lipsi Drăgușin, Răzvan Marin, Ianis Hagi, Bancu, Denis Man și Rațiu.
Bosnia trimite în teren toate vedetele, în frunte cu Alajbegovic, jucătorul lui Juventus Torino.
România este ușor favorită la victorie, în opinia caselor de pariuri, însă cotele sunt extrem de echilibrate:
În ultimele 5 meciuri directe, oaspeții de azi s-au impus de 3 ori, iar România de două ori.
Ultimele două partide dintre cele două, disputate în 2025, s-au terminat cu victoria bosniacilor. La Zenica, scor 3-1, iar la București, 0-1.
Bosnia este în continuare sub România în clasamentul FIFA, pe locul 61, în timp ce tricolorii sunt pe 52.
În grupă, România este pe ultimul loc după prima etapă, cu zero puncte, golaveraj 1-2, iar Bosnia este pe 3, cu 1 punct, golaveraj 0-0.
Luís Godinho, de 40 de ani, va conduce partida, arbitru din Portugalia care acordă, în medie, 5,30 cartonașe galbene și 0,30 roșii.
Sugestia Sport.ro:
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