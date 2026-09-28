România - Bosnia, de la 21:45, în UEFA Nations League. Echipe probabile + ce jucători noi vom vedea în formația lui Hagi. Analiza lui Dan Chilom

După prima partidă, cea din Suedia, obiectivul selecționerului Hagi de a face 12 puncte nu mai este realizabil. Tricolorii au pierdut 1-2 la Solna, în fața scandinavilor, iar jocul a arătat rău. Mai rău decât rezultatul. Am fost depășiți cam la toate capitolele. Nu voi intra prea mult în polemica titularizării lui Ianis Hagi, dar faptul că a fost și căpitan în fața unor fotbaliști care reprezintă ceva la momentul actual pentru naționala noastră, precum Răzvan Marin sau Drăgușin, nu face decât să pună o bilă neagră în dreptul „Regelui”. S-a văzut ciudat, ce-i drept.

Diseară, pe Arena Națională, vine Bosnia, o formație care ne-a cam bătut în ultima vreme și care a remizat alb cu Polonia, în deplasare, în primul meci din UEFA Nations League.

Meciul se va desfășura fără spectatori, un real dezavantaj pentru naționala noastră. Din cauza logisticii, FRF nu a primit aprobarea UEFA ca la această partidă să poată asista copii sub 14 ani.

România - Bosnia | Echipe probabile