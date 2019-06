ROMANIA - ANGLIA, la EURO U21 | Selectionerul Angliei: "Toata lumea vorbeste despre Puscas si Ianis Hagi, dar alta este forta romanilor"

Romania - Anglia la Euro U21. Meciul e vineri, de la ora 19:30.

Dupa ce Anglia a pierdut in primul meci, 1-2 in fata Frantei, are nevoie de o victorie pentru a mai spera la calificare. Selectionerul Aidy Boothroyd spune ca lucrurile nu vor fi deloc simple si sustine ca nationala Romaniei este un adversar foarte periculos.

"Acum suntem intr-o situatie in care stim ce trebuie sa facem si trebuie sa o facem. Cand am jucat impotriva lor, anul trecut, am fost foarte impresionat de echipa, de forta grupului. Toata lumea vorbea despre Puscas, Hagi sau Coman ca fiind starurile echipei. Mie cel mai mult mi-a placut forta grupului, e un adeversar foarte dificil. Stim ca nu e nun meci usor, stim ca va fi foarte greu. Pentru ei e o mare oportunitate sa isi consolideze locul de calificare. Noi trebuie sa castigam, ei cred ca ar fi de acord si cu egalul", a declarat Botthroyd

Boothroyd: "Romania ne va pune multe probleme



Selectionerul Angliei este de parere ca va fi un meci echilibrat, iar Romania va pune multe probleme echipei sale.

"Va cunoastem istoria, asa cum si voi ne stiti istoria. Aceasta este o competitie diferita, cu un grup diferit de jucatori. Ne asteptam la un adversar puternic, ne asteptam ca Romania sa ne puna multe probleme, dar e treaba noastra sa gasim solutii si sa punem si noi probleme. Cred ca va fi un meci echilibrat, dificil. Nu am fi lipsiti de respect in fata niciunui adversar, mai ales in fata unei echipe cu calitatea si calibrul Romaniei", a declarat selectionerul Angliei.

Clasamentul Grupei C



1. Romania - 3p (golaveraj 4-1)

2. Franta - 3p (2-1)

3. Anglia - 0p (1-2)

4. Croatia - 0p (1-4)

