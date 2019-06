ROMANIA - ANGLIA, la EURO U21 | "Nu le joaca cota! Sunt oameni, nu roboti!" Alex Pascanu, increzator inaintea partidei de vineri!

Romania - Anglia se joaca vineri, de la 19:30. Urmarim si comentam impreuna partida pe www.sport.ro si Facebook/Sport.ro

Nationala de tineret a Romaniei va juca vineri in cel de-al doilea meci de la turneul final al EURO 2019 din Italia si San Marino. Romania, care a inceput cu dreptul, castigand cu 4-1 in fata Croatiei, va intalni Anglia. Englezii vin dupa o infrangere 1-2 in fata Frantei. Ei au condus, dar au pierdut in ultimele minute ale jocului, cand se aflau in inferioritate numerica.

Alex Pascanu: "Nu joaca cotele, pe teren suntem oameni vs. oameni! Nu sunt roboti"

"Este un meci foarte important maine si pentru noi, si pentru ei. Avem o echipa buna, suntem pregatiti sa atacam acest meci care se poate dovedi a fi decisiv. Abia asteptam ziua de maine!



Eu o sa incerc in primul rand sa imi fac treaba in aparare. Stim ca trebuie sa ne aparam bine. Dar in acelasi timp sigur ca mi-as dori sa dau gol dupa un corner!

De cand eram mic am visat sa joc impotriva Angliei. Maine voi avea aceasta sansa si sper sa obtinem victoria. De cand ma stiu tot timpul am tinut cu Romania la toate sporturile. Maine voi avea posibilitatea sa apar eu culorile Romaniei si sa joc impotriva Angliei, imi doresc sa o fac cat de bine pot.

Ne-am documentat, i-am studiat pe jucatorii Angliei. Eu m-am uitat la fotbalistii de atac, am jucat impotriva unora si in mare stiu ce fel de jucatori sunt.

Eu nu pun accent pe sumele de transfer. Pana acum cateva saptamani nu ma interesa acest lucru, ma gandeam doar la jucatori, la cum am simtit eu valoarea lor pe teren. Fiecare jucator are o cota, asta e treaba specialistilor, dar pe teren are mai putina importanta.

Ne simtim foarte bine in acest moment, incurajarile si laudele ne motiveaza si mai mult.

Si pentru noi, ca si pentru ei, va fi un meci pe viata si pe moarte. Putem face un pas mare catre calificare. E adevarat ca sunt jucatori de valoare, dar pana la urma sunt oameni, nu roboti! Nu pot face ceva foarte special, care sa ne surprinda intr-un mod deosebit", a spus Alex Pascanu.