ROMANIA - GERMANIA U21: Mutarea cu care nemtii vor sa-l surprinda pe Radoi! Cum au schimbat tactica inainte de meci! 

Romania U21 are o sansa uriasa de a juca in premiera finala EURO U21, insa are de trecut pentru asta de Germania, detinatoarea trofeului.

Nemtii au reusit cele mai impresionante partide de pana acum si au marcat cele mai multe goluri, insa au fost urmati de aproape de surprza turneului, Romania.

Inainte de meci, selectionerul Stefan Kuntz a anuntat ca e constient de forta romanilor si a anuntat ca meciul va fi tratat extrem de serios. Mai mult, Kuntz a pregatit si cateva schimbari de ordin tactic in echipa, in incercarea de a-l surprinde pe Mirel Radoi, cel care si-a citit perfect adversarii pana in acest moment. Radoi i-a nominalizat pe Waldschmidt, Richter si Serdar ca cei mai periculosi oameni ai nemtilor si asa a si fost in privinta golurilor si assist-urilor reusite de cei trei pana acum.



WALSHMIDT, SINGURUL TUTULAR CONTRA ROMANIEI!



Din echipa de start trimisa de Kuntz contra Romaniei, doar Walshmidt, golgheterul turneului cu 5 reusite, este titular. Richter, al doilea golgheter cu trei goluri si cateva pase decisive sta pe banca, marea surpriza a nemtilor. In locul sau a intrat Amiri, cel care va incerca sa-i faca viata grea lui Cristi Manea in banda stanga a atacului german. Amiri este o extrema rapida, capabila sa-si depaseasca usor adversarii directi in viteza. Manea a avut un turneu bun si a reusit sa-si blocheze perfect adversarii directi in cele trei partide din grupe. Sunt sanse mari ca acolo sa fie duelul care va decide calificarea in finala EURO 2019!

ROMANIA - GERMANIA U21. Echipele de start

Romania: Radu - Manea, Nedelcearu, Pascanu, Stefan - Baluta, Cicaldau - Man, Ianis Hagi, Ivan - Puscas

Germania: Nubel - Klostermann, Tah, Baumgartl, Mittelstadt - Eggestein - Neuhaus, Dahoud, Oztunali - Waldschmidt, Amiri

VEZI ROMANIA - GERMANIA U21 LIVE AICI