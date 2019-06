SPANIA U21 - FRANTA U21, LIVE 22:00 | A doua semifinala de la EURO U21: spaniolii vor sa egaleze recordul Italiei

Spania - Franta, a doua semifinala de la EURO U21, se joaca in aceasta seara, ora 22:00.

Spania s-a calificat in semifinale dintr-o grupa cu Italia. Tara gazda a fost eliminata inca din faza grupelor, iar in locul italienilor s-a calificat Franta dupa o remiza cu Romania.

Spania a castigat pana acum de patru ori titlul european si spera ca la aceasta editie sa egaleze recordul italienilor. Italia are cinci Campionate Europene castigate la acest nivel de varsta. Spania a jucat finala si la editia precedenta a EURO U21, dar a pierdut in fata Germaniei.

Franta, pe de alta parte, nu a mai ajuns la un asemenea nivel din 2006. Ultima data cand francezii au ajuns in semifinalele EURO a fost in urma cu 13 ani. Francezii au castigat titlul european o singura data, in 1988.

Luis de la Fuente, selectionerul Spaniei: "Stim cat de buna e echipa Frantei"

Selectionerul Spaniei a analizat partida de diseara si a enumerat punctele forte ale Frantei. Luis de la Fuente a marturisit ca-i va fi foarte greu sa stabileasca 11-le de start.

"Este un moment dificil pentru toata lumea - a fost un sezon lung, fotbalistii au jucat un sezon lung cu peste 50 de meciuri la echipele lor de club, dar avem si jucatori care nu au jucat atat de mult si sunt mult mai proaspeti. In orice caz, sansa de a juca intr-o competitie atractiva si importanta ca aceasta inseamna ca trebuie sa treci peste astfel de probleme. Jucatorii sunt cu totii bine, in forma buna si asteapta meciul. Stiu ca va trebui sa luam o decizie in ceea ce priveste echipa de start - va fi o decizie grea.

Nu voi face schimbari din cauza caldurii. Schimbarile vor fi facute pentru a aduce un plus de energie echipei sau din considerente tactice.

Stim cat de buna e echipa Frantei. Sunt buni din punct de vedere fizic, au jucatori minunati care sunt rapizi, un stil de joc bun si contraatac si tranzitii rapide. Suntem doua echipe cu stiluri total diferite, care vor face din asta un joc mai placut pentru suporteri. Noi avem jucatori care pot distruge devensiva lor. Vom incerca sa jucam asa cum am facut-o impotriva Poloniei si sa-i dominam.

Cateva zile in plus de odihna ar fi putut sa ne ajute, insa sunt alti factori, cum ar fi motivatia care, in aceste situatii - este o semifinala EURO - ii fixezi in minte si uiti de oboseala", a declarat selectionerul Spaniei, Luis de la Fuente.

Sylvain Ripoll, selectionerul Frantei: "Nu ne e frica de ei!"

"Nu ne e frica de ei, dar respectam Spania. Ei sunt unii dintre favoritii la castigarea turneului inca de la inceput si au o echipa de calitate. Am jucat impotriva lor in noiembrie si au facut egal intr-un meci echilibrat. Depinde de noi sa fim concentrati si sa-i controlam.

Va trebui sa gasim o modalitate de a echilibra lucrurile, pentru ca uneori, daca joci impotriva unei echipe fixate pe atac, a trebui sa fii mai ofensiv in aparare. Vreau ca echipa mea sa fie ambitioasa si sa aiba o vointa de fier. Cateodata in fotbal nu poti juca asa cum vrei pentru ca oponentul nu te va lasa, asa ca va trebui sa construiesti un echilibru.

Trebuie sa tratam acest meci cu calm. Este vorba de psihic mai mult decat in orice alta situatie. Trebuie sa te simti liber sa iti faci jocul si sa nu te temi. Nu sunt alte lucruri care trebuie luate in seama si sper sa iau deciziile corecte pentru echipa noastra.

Dembele se simte mai bine dupa 48 de ore de recuperare, i-ar echipa noastra medicala a facut totul pentru a grabi recuperarea. Vom vedea in timpul antrenamentului daca este disponibil sa joace maine", a declarat Sylvain Ripoll, antrenorul Frantei.