Gruparea roș-albastră s-a bucurat de statutul de cap de serie și a picat în urma tragerii la sorți cu FK Auda, echipa care a încheiat sezonul precedent pe locul trei în campionatul din Letonia.

Gigi Becali: ”Nu știu eu de Auda, vreau doar să ajung în grupe!”

FK Auda este o echipă modestă, cu un lot cotat la doar 4,45 milioane de euro, iar cel mai valoros jucător este extrema Eduards Daskevics. În comparație, FCSB are un lot estimat la 31,3 milioane de euro.

Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a oferit o primă reacție după tragerea la sorți.

”Eu nu vorbesc ce nu mă pricep. Nu știu eu de Auda. Știu doar că noi trebuie să mergem în grupele Conference League. Eu atât știu și nici nu mă interesează altceva. Nu știu cu cine picăm, vreau doar să ajung în grupe”, a spus Gigi Becali, conform Digisport.