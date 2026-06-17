Echipa patronată de Laszlo Dioszegi a revenit în forță în primul eșalon și a pregătit câteva mutări spectaculoase pentru îndeplinirea obiectivului: salvarea fără emoții de la retrogradare.
Doru Andrei (23 de ani) este cel mai nou nume din echipa lui Ovidiu Burcă. În cursul zilei de miercuri, formația covăsneană a oficializat transferul mijlocașului care poate evolua și ca bandă dreaptă.
Sepsi a oficializat transferul lui Doru Andrei
În ultimii patru ani, Andrei a evoluat la FC Voluntari, club de care s-a despărțit în această vară, deoarece contractul său a ajuns la final.
”Sepsi OSK a ajuns la un acord și cu Doru Andrei. Mijlocașul în vârstă de 23 de ani vine de la FC Voluntari și are în palmares prezențe la reprezentativele U19 și U20 ale României.
Doru Andrei a semnat un contract valabil pe doi ani.
Bine ai venit și mult succes alături de Sepsi OSK!”, a transmis Sepsi.
În cei patru ani petrecuți la FC Voluntari, Doru Andrei a bifat 94 de partide, reușind să marcheze de 12 ori și să ofere alte șase pase decisive. În cariera sa, noul jucător al lui Sepsi a mai jucat și la Poli Timișoara.
Laszlo Dioszegi: ”Vrem să scăpăm de retrogradare”
Finanțatorul echipei pune la cale mai multe mutări în această perioadă. În primul rând, ar vrea să readucă lângă echipă sponsorii care au investit înainte de retrogradarea echipei în Liga 2, iar apoi, după conturarea unui buget, vor exista mișcări și pe piața transferurilor.
În primul an de Superligă, Sepsi urmărește o clasare în zona locurilor 10-12, pentru salvarea directă de la retrogradare, fără emoțiile unui baraj.
„În primul an, sută la sută să scăpăm de la retrogradare, să nu jucăm nici măcar barajul. Unde se situează acum Csikszereda. Deci am fi mulțumiți dacă am reuși să terminăm pe locul 10-11”, a spus Dioszegi, pentru Sport.ro.