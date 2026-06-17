Echipa patronată de Laszlo Dioszegi a revenit în forță în primul eșalon și a pregătit câteva mutări spectaculoase pentru îndeplinirea obiectivului: salvarea fără emoții de la retrogradare.

Doru Andrei (23 de ani) este cel mai nou nume din echipa lui Ovidiu Burcă. În cursul zilei de miercuri, formația covăsneană a oficializat transferul mijlocașului care poate evolua și ca bandă dreaptă.

Sepsi a oficializat transferul lui Doru Andrei

În ultimii patru ani, Andrei a evoluat la FC Voluntari, club de care s-a despărțit în această vară, deoarece contractul său a ajuns la final.

”Sepsi OSK a ajuns la un acord și cu Doru Andrei. Mijlocașul în vârstă de 23 de ani vine de la FC Voluntari și are în palmares prezențe la reprezentativele U19 și U20 ale României.

Doru Andrei a semnat un contract valabil pe doi ani.

Bine ai venit și mult succes alături de Sepsi OSK!”, a transmis Sepsi.