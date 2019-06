EURO U21 | Semnal de alarma tras de englezi dupa ce Romania a distrus-o pe Croatia in primul meci! Ce a spus selectionerul Angliei: "Trebuie neaparat sa castigam!"

Romania U21 va intalni Anglia U21 vineri de la ora 19.30, live pe www.sport.ro!

Considerata una dintre favoritele la castigarea Europeanului de tineret, nationala Angliei a suferit un soc in primul meci din grupa, fiind invinsa de Franta dupa un autogol la ultima faza! Anglia a condus cu 1-0 si a avut un gol anulat de VAR, pentru ca soarta partidei sa se schimbe dupa eliminarea din repriza a doua a lui Choudhury. Ikone a egalat in minutul 89, pentru ca Wan-Bissaka sa trimita in propria poarta in minutul 90+5!

Selectionerul Angliei, Aidy Boothroyd, a atras atentia asupra urmatorului meci, cel cu Romania, cea care este pe primul loc in grupa dupa prima etapa gratie victoriei cu 4-1 in fata Croatiei. "Suntem cu totii foarte dezamagiti insa nu avem timp sa ne plangem de mila. Avem un alt meci vineri si pentru a iesi din grupa asta trebuie sa obtinem punctaj maxim (din meciurile ramase)" a spus Boothroyd.

"Am ratat mult"

Acesta a pus infrangerea pe seama ratarilor: "Daca nu profiti de sansele tale atunci esti intr-o pozitie vulnerabila. Puteam cu usurinta sa avem 3-0 la pauza. Consider ca am fost echipa mai buna de departe in prima repriza. Am incercat sa spargem gheata si am avut atac dupa atac insa nu am reusit. Trebuie sa mergem mai departe" a mai spus Boothroyd.