ROMANIA - CROATIA 4-1 la EURO U21 | Mesaj fabulos al celor de la UEFA pentru Ianis Hagi! Ce au putut sa scrie dupa ce a marcat cu Croatia

Ianis Hagi a inscris pentru 2-0 (min. 14) in meciul de debut al Romaniei la EURO U21.

Romania U21 a invins Croatia in primul meci de la Campionatul European de tineret din Italia si San Marino.

Puscas, Ianis Hagi, Baluta si Adi Petre au fost marcatorii care au adus victoria cu 4-1 a selectionatei lui Mirel Radoi in fata croatilor. Romania este lider in Grupa C, fiind la egalitate cu Anglia, insa avand avantajul unui golaveraj mai bun fata de englezi.

Ianis Hagi a atras atentia celor de la UEFA dupa ce a marcat. Cei de la forul european au tinut sa publice pe contul oficial de Instagram o fotografie cu bucuria lui Ianis dupa golul inscris si au descris-o cum nu se poate mai frumos: "Like father, like son!" (n.r. "Asa tata, asa fiu!").

Gica Hagi a fost prezent la meciul dintre Romania si Croatia de la EURO U21 si a stat in tribune, ca un adevarat suporter. Acesta a fost foarte bucuros dupa reusita fiului sau si s-a imbratisat cu ceilalti fani!