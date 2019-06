ROMANIA - CROATIA 4-1 la EURO U21 | Avertisment pentru pustii lui Radoi! Gica Popescu le-a transmis un mesaj clar: "Asta poate sa fie finala grupei!" Ce spune despre introducerea VAR-ului la EURO U21

Romania U21 a invins Croatia U21 la primul meci al nationalei antrenate de Mirel Radoi la Campionatul European de tineret din Italia si San Marino.

Puscas, Ianis Hagi, Baluta si Adi Petre au inscris si au adus o victorie clara a nationalei mici in fata Croatiei.

Totusi, bucuria acestui prim meci castigat nu ar trebui sa conduca la pierderea concentrarii, este de parere Gica Popescu. Acesta spune ca meciul cu Anglia poate fi "finala grupei" si crede ca o victorie a Romaniei s-ar traduce, mai mult ca sigur, intr-o calificare in semifinalele competitiei.

Gica Popescu a tinut sa-l laude si pe Gica Hagi pentru treaba pe care a facut-o la Academie, pentru ca multi jucatori de la nationala U21 au fost formati acolo.

"Nu se putea mai bine. E un rezultat cum nu am fi sperat la inceputul acestui turneu. Este foarte important ca acest debut sa fie cu dreptul, dar trebuie sa fim atenti, sa ramanem cu picioarele pe pamant. Calificarea se joaca in meciurile urmatoare. Aceasta evolutie ne face sa credem ca putem ajunge in semifinale. Se pare ca ceea ce noi credeam despre aceasta generatie, ca este o generatie speciala, se adevereste prin rezultatul de astazi. Dar, repet, eu as fi totusi cumpatat. Ar trebui sa se bucure in seara asta de aceasta victorie frumoasa si de maine 'La munca!' pentru ca avem meci contra Angliei foarte foarte dificil. E un meci foarte important, care cred ca poate sa fie finala acestei grupe, pe care daca-l vom castiga, eu zic ca avem sanse foarte mari sa ajungem in semifinale.

A venit o noua victorie frumoasa a fotbalului romanesc la nivel de tineret. Repet, avem o generatie foarte frumoasa si speram sa ne bucuram de victorii la fel de frumoase in viitor.

E o decizie importanta introducerea VAR-ului, doua goluri marcate dupa acest VAR, din fericire, au fost pentru noi.

Baluta este un jucator foarte bun, inzestrat, speram sa joace la fel de bine si meciurile urmatoare.

O parte din aceasta victorie i se datoreaza si lui Gica Hagi, pentru ca mare parte dintre jucatori vin de la Academie", a spus Gica Popescu dupa partida.