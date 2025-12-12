Au făcut pace! Mohamed Salah revine în lotul lui Liverpool

Rezervă neutilizată la două dintre ultimele trei meciuri din Premier League, Salah a avut o răbufnire nervoasă, iar după meciul cu Leeds (3-3) a acordat un interviu exploziv în care și-a exprimat nemulțumirile legate de modul în care este tratat de Arne Slot.



Mohamed Salah, reprimit în lotul lui Liverpool pentru partida cu Brighton

Managerul lui Liverpool a luat atitudine și nu l-a inclus pe Salah în lotul pentru partida cu Inter (1-0), din Champions League. Între timp, relația dintre cei doi ar fi devenit ceva mai bună.



Vineri seară, The Telegraph anunță că Mohamed Salah va fi în lotul lui Liverpool pentru partida cu Brighton (sâmbătă, 17:00, în direct pe VOYO). Fotbalistul egiptean și managerul olandez ar fi purtat o discuție la baza de pregătire a clubului și ar fi făcut pace.



Slot a lăsat de înțeles încă de la conferința de presă de vineri dimineață că și-ar dori ca situația lui Salah să se rezolve: "Nu am niciun motiv să nu vreau să rămână. Voi avea o conversație cu Mo. Rezultatul acelei conversații va stabili cum vor arăta lucrurile sâmbătă", a declarat managerul lui Liverpool.



Rămâne însă de văzut cum va arăta viitorul lui Salah pe termen lung. Egipteanul va pleca la Cupa Africii pe Națiuni imediat după partida cu Brighton, astfel că va rata ultimele meciuri ale lui Liverpool din 2025, dar și primele din 2026.

