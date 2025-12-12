Au făcut pace! Mohamed Salah revine în lotul lui Liverpool

Au făcut pace! Mohamed Salah revine &icirc;n lotul lui Liverpool Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mohamed Salah (33 de ani) a avut parte de o săptămână foarte complicată la Liverpool, însă lucrurile par să revină la normal, cel puțin pentru moment.

TAGS:
Mohamed SalahLiverpoolArne Slot
Din articol

Rezervă neutilizată la două dintre ultimele trei meciuri din Premier League, Salah a avut o răbufnire nervoasă, iar după meciul cu Leeds (3-3) a acordat un interviu exploziv în care și-a exprimat nemulțumirile legate de modul în care este tratat de Arne Slot.

Mohamed Salah, reprimit în lotul lui Liverpool pentru partida cu Brighton

Managerul lui Liverpool a luat atitudine și nu l-a inclus pe Salah în lotul pentru partida cu Inter (1-0), din Champions League. Între timp, relația dintre cei doi ar fi devenit ceva mai bună.

Vineri seară, The Telegraph anunță că Mohamed Salah va fi în lotul lui Liverpool pentru partida cu Brighton (sâmbătă, 17:00, în direct pe VOYO). Fotbalistul egiptean și managerul olandez ar fi purtat o discuție la baza de pregătire a clubului și ar fi făcut pace.

Slot a lăsat de înțeles încă de la conferința de presă de vineri dimineață că și-ar dori ca situația lui Salah să se rezolve: "Nu am niciun motiv să nu vreau să rămână. Voi avea o conversație cu Mo. Rezultatul acelei conversații va stabili cum vor arăta lucrurile sâmbătă", a declarat managerul lui Liverpool. 

Rămâne însă de văzut cum va arăta viitorul lui Salah pe termen lung. Egipteanul va pleca la Cupa Africii pe Națiuni imediat după partida cu Brighton, astfel că va rata ultimele meciuri ale lui Liverpool din 2025, dar și primele din 2026.

Programul etapei a 16-a din Premier League, LIVE PE VOYO

  • Sâmbătă, 13 decembrie, ora 17:00: Chelsea - Everton 
  • Sâmbătă, 13 decembrie, ora 17:00: Liverpool - Brighton
  • Sâmbătă, 13 decembrie, ora 19:30: Burnley - Fulham
  • Sâmbătă, 13 decembrie, ora 22:00: Arsenal - Wolves 
  • Duminică, 14 decembrie, ora 16:00: Crystal Palace - Manchester City
  • Duminică, 14 decembrie, ora 16:00: Nottingham - Tottenham
  • Duminică, 14 decembrie, ora 16:00: Sunderland - Newcastle
  • Duminică, 14 decembrie, ora 16:00: West Ham - Alston Villa
  • Duminică, 14 decembrie, ora 18:30: Brentford - Leeds
  • Luni, 15 decembrie, ora 22:00: Manchester United - Bournemouth
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Lepra a reapărut în România după mai bine de 40 de ani. Noi detalii despre cele două cazuri confirmate în Cluj-Napoca
Lepra a reapărut &icirc;n Rom&acirc;nia după mai bine de 40 de ani. Noi detalii despre cele două cazuri confirmate &icirc;n Cluj-Napoca
ULTIMELE STIRI
Surpriză imensă: Franța, campioana mondială la handbal feminin, out! Avem prima finalistă!
Surpriză imensă: Franța, campioana mondială la handbal feminin, out! Avem prima finalistă!
CFR Cluj - Csikszereda, pe Sport.ro de la 20:30! Gazdele au nevoie de victorie ca de aer | Echipele de start!
CFR Cluj - Csikszereda, pe Sport.ro de la 20:30! Gazdele au nevoie de victorie ca de aer | Echipele de start!
Spectacolul din Premier League continuă &icirc;n exclusivitate pe VOYO. Programul etapei a 16-a
Spectacolul din Premier League continuă în exclusivitate pe VOYO. Programul etapei a 16-a
Imagini de colecție cu Ronald Gavril după KO-ul de la gala din SUA
Imagini de colecție cu Ronald Gavril după KO-ul de la gala din SUA
Fabulos: Rapperul Snoop Dogg, &icirc;n lotul Statelor Unite pentru Jocurile Olimpice!
Fabulos: Rapperul Snoop Dogg, în lotul Statelor Unite pentru Jocurile Olimpice!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ce a putut să spună Gigi Becali după FCSB - Feyenoord 4-3: &bdquo;Nu au avut nimic&rdquo;

Ce a putut să spună Gigi Becali după FCSB - Feyenoord 4-3: „Nu au avut nimic”

Gigi Becali s-a ținut de cuv&acirc;nt după nebunia cu Feyenoord. A donat toți banii c&acirc;știgați &icirc;n urma victoriei

Gigi Becali s-a ținut de cuvânt după nebunia cu Feyenoord. A donat toți banii câștigați în urma victoriei

Olandezii au descris &icirc;n trei cuvinte &rdquo;remontada&rdquo; din FCSB - Feyenoord

Olandezii au descris în trei cuvinte ”remontada” din FCSB - Feyenoord

OUT de la FCSB? Cei doi jucători care l-au supărat pe Gigi Becali la meciul cu Feyenoord: &rdquo;Nu mai cred &icirc;n el!&rdquo; / &rdquo;Nu se poate să fii at&acirc;t de slab!&rdquo;

OUT de la FCSB? Cei doi jucători care l-au supărat pe Gigi Becali la meciul cu Feyenoord: ”Nu mai cred în el!” / ”Nu se poate să fii atât de slab!”

Gigi Becali, decizie uriașă după FCSB &ndash; Feyenoord: &rdquo;&Icirc;i spun să răm&acirc;nă!&rdquo;

Gigi Becali, decizie uriașă după FCSB – Feyenoord: ”Îi spun să rămână!”

FCSB - Feyenoord 4-3 | Revenire INCREDIBILĂ! Final de poveste pentru roș-albaștri

FCSB - Feyenoord 4-3 | Revenire INCREDIBILĂ! Final de poveste pentru roș-albaștri



Recomandarile redactiei
Surpriză imensă: Franța, campioana mondială la handbal feminin, out! Avem prima finalistă!
Surpriză imensă: Franța, campioana mondială la handbal feminin, out! Avem prima finalistă!
CFR Cluj - Csikszereda, pe Sport.ro de la 20:30! Gazdele au nevoie de victorie ca de aer | Echipele de start!
CFR Cluj - Csikszereda, pe Sport.ro de la 20:30! Gazdele au nevoie de victorie ca de aer | Echipele de start!
Gigi Becali a dat verdictul despre Ștefan T&acirc;rnovanu după cele trei goluri &icirc;ncasate &icirc;n FCSB - Feyenoord
Gigi Becali a dat verdictul despre Ștefan Târnovanu după cele trei goluri încasate în FCSB - Feyenoord
Imagini de colecție: Cristi Chivu, alături de familie la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Imagini de colecție: Cristi Chivu, alături de familie la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Becali, Șucu și Rotaru, uniți de războiul hibrid care amenință Rom&acirc;nia: &bdquo;Vor curge sancțiunile UE!&ldquo;
Becali, Șucu și Rotaru, uniți de războiul hibrid care amenință România: „Vor curge sancțiunile UE!“
Alte subiecte de interes
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Messi, Salah și Mbappe, printre cele mai mari nume absente de la Jocurile Olimpice de la Paris! Lista completă
Messi, Salah și Mbappe, printre cele mai mari nume absente de la Jocurile Olimpice de la Paris! Lista completă
Liverpool trece pe modul low cost . Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Aș vrea să-l văd la Liverpool . Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
"Aș vrea să-l văd la Liverpool". Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
Arne Slot, primele impresii după debutul pe banca lui Liverpool! Ce l-a nemulțumit la meciul cu Ipswich: &rdquo;Asta a fost problema!&rdquo;
Arne Slot, primele impresii după debutul pe banca lui Liverpool! Ce l-a nemulțumit la meciul cu Ipswich: ”Asta a fost problema!”
CITESTE SI
Primul mesaj al judecătoarei care a confirmat dezvăluirile Recorder &icirc;n fața șefei CAB: &bdquo;Vă mulțumesc!&rdquo;

stirileprotv Primul mesaj al judecătoarei care a confirmat dezvăluirile Recorder în fața șefei CAB: „Vă mulțumesc!”

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

SUA vrea să ceară turiștilor istoricul de pe rețelele sociale din ultimii 5 ani pentru a intra &icirc;n țară. &bdquo;Cenzură pură&rdquo;

stirileprotv SUA vrea să ceară turiștilor istoricul de pe rețelele sociale din ultimii 5 ani pentru a intra în țară. „Cenzură pură”

Istoric: Este posibil să vedem cur&acirc;nd un lider autoritar &icirc;n fruntea Rom&acirc;niei. &ldquo;Se poate &icirc;nt&acirc;mpla de pe o zi pe alta

stirileprotv Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta"

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!