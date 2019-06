ROMANIA - CROATIA 4-1 la EURO U21 | "V-am spus eu?!" Ionut Radu, savuros dupa primul meci la EURO U21! Promisiunea facuta suporterilor

Romania a invins Croatia in primul meci disputat la EURO U21!

Romania U21 e lider in Grupa C dupa primele partide jucate. Chiar daca pustii lui Radoi au acelasi punctaj ca Franta, 3 puncte, avantajul este dat de golaveraj. George Puscas, Iansi Hagi, Tudor Baluta si Adi Petre au inscris pentru victoria cu 4-1 a Romaniei in fata Croatiei.

Stadionul a fost plin de suporteri romani, iar portarul Ionut Radu, liderul din vestiarul nationalei de tineret, a tinut sa le transmita un mesaj special fanilor. Acesta i-a invitat pe romani sa fie in continuare alaturi de echipa.

"V-am zis sa aveti incredere in noi? Va multumim pentru sustinere, v-am simtit aproape de noi! Asa va vrem mereu si promitem ca asa vom fi mereu! Vom da totul pe teren pentru ca la final sa ne bucuram din nou impreuna! Am obtinut o victorie importanta, insa acum ne gandim la partida cu Anglia. Ne vedem vineri, la Cesena! Hai Romania!", a scris Ionut Radu pe Facebook.