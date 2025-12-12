Ce meci, la Mondialul de handbal feminin! Unul pur și simplu încântător, oferit de Germania și Franța, în prima semifinală a serii.

Nemțoaicele, care au jucat pe teren propriu până la terminarea partidelor din Main Round – Germania a găzduit turneul final, alături de Olanda – au fost nevoite să facă deplasarea, la Rotterdam, pentru ultimele confruntări de la acest Mondial. Iar sala de la Rotterdam le-a purtat noroc. Pentru că aici, după un meci electrizant, Germania a dat marea lovitură, eliminând Franța, campioana mondială en-titre!

A fost 15-12 pentru Germania, la pauză. În partea a doua, nemțoaicele au menținut nivelul ridicat și au câștigat și această repriză: 14-11. Cu această victorie impresionantă, scor 29-23, Germania a avansat în finala Mondialului. Unde va întâlni învingătoarea meciului Olanda – Norvegia (diseară, ora 21:45).

La Mondialul aflat în desfășurare, ultimele dueluri sunt programate pentru duminică, 14 decembrie, la Rotterdam:

*Finala mică (ora 15:30, ora României): Franța – Olanda / Norvegia

*Finala (ora 18:30, ora României): Germania – Olanda / Norvegia

