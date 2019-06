ROMANIA U21 - CROATIA U21 LIVE 19.30 | Radoi trimite pe teren 3 dintre titularii nationalei Romaniei la meciul cu Malta! Echipa probabila la meciul de debut la EURO U21

Comentam toate fazele partidei ROMANIA U21 - CROATIA U21 pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si in aplicatia de mobil Sport.ro

Au trecut 21 de ani si 23 de zile de cand nationala de tineret a Romaniei nu a mai participat la un Campionat European. Pe 26 mai 1998, Romanaia U21 pierdea dupa prelungiri cu Germania in meciul pentru locurile 5-8. Era prima participare a echipei Under 21 la un EURO. Au trecut mai bine de 2 decenii pentru a doua participare.

Romania U21 condusa de Daniel Isaila si apoi Mirel Radoi a reusit sa se califice din grupa preliminara in care s-au aflat echipe tari precum Portugalia sau Tara Galilor, insa a cazut intr-o grupa infernala cu Franta, Croatia si Anglia. Doua dintre aceste tari au disputat finala Campionatului Mondial la seniori in 2018, in timp ce Anglia a castigat 2 campionate mondiale la juniori in ultimii 2 ani!

Mirel Radoi se va putea baza pe 11 jucatori din lotul de 21 care au debutat deja si in nationala mare, cel mai mare numar dintre echipele prezente. De asemenea, Romania U21 are cel mai mare numar de jucatori care vor fi eligibili pentru urmatoarele preliminarii, 13

Un alt avantaj al Romaniei U21 la EURO va fi reprezentat de fani: suporterii romani sunt singurii care au solicitat sa fie creat un fan zone la acest turneu final!

Din informatiile Sport.ro, Radoi este tentat sa foloseasca 3 jucatori care au evoluat din primul minut in ultima partida a nationalei Romaniei din Malta, meci care a fost in direct la Pro TV!

Echipa probabila a Romaniei:

Radu - Manea, Nedelcearu, Baluta, Pascanu - Nedelcu, Cicaldau - Man, Hagi, Ivan - Puscas

Mirel Radoi: "Se joaca la un nivel incredibil"

Selectionerul nationalei de tineret, Mirel Radoi, a atras atentia la impactul pe care il poate avea un turneu final asupra jucatorilor.

"Sunt sigur ca va fi o partida dificila. Ambele echipe au organizare defensiva foarte buna, dar ambele au jucatori de atac foarte buni. Sper ca dupa meci sa facem fericiti suporterii care vor fi in tribuna.



Daca nu se filma de aproape nu iti dadeai seama ca joaca echipele U21 ale Italiei si Spaniei. Se joaca la un nivel incredibil. Ne-am chinuit doi ani sa ajungem aici si ar trebui sa incercam fizic si tactic sa ne ridicam la nivelul unui Campionat European. Singurul lucru de care ma tem e ca baietii sa nu fie coplesiti de emotii si sa nu realizeze unde sunt. Daca vom trece de acest prag, va fi foarte greu sa fim invinsi indiferent de adversar" a spus Mirel Radoi in conferinta de presa.

Ianis Hagi: "Putem fi surpriza EURO"

Fiul lui Gica Hagi va reprezenta Romania pentru prima data la un turneu final. Ianis Hagi este increzator in sansele nationalei de tineret in grupa cu Anglia, Franta si Croatia.

"Pentru asta am luptat in toata campania de calificare, sa ajungem printre cei mai buni. Este cea mai grea grupa de la EURO, dar avem o generatie talentata. Putem fi surpriza Campionatului European. Nu se pune problema sa ne gandim la bani. Ne gandim sa facem performanta si sa facem o tara intreaga fericita. Indiferent unde voi merge si ce voi face, va exista presiune pe mine. M-am nascut cu ea. Iubesc fotbalul si nu o vad neaparat ca pe o presiune. Am un Campionat European in fata, nu-mi sta capul la un transfer. Sunt asteptari mari, vrem sa facem performanta si performanta o faci cu echipele cele mai bune" a spus Ianis Hagi.