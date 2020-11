Romania - Belarus, LIVE VIDEO de la ora 19:00 | Primul meci al "tricolorilor" dupa infrangerile din octombrie! Trimite Radoi 4 jucatori de la FCSB in primul 11?

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri ale echipei nationale pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

UPDATE 10:30: Mirel Radoi i-a convocat in premiera la echipa nationala de seniori pe Dennis Man si Florin Tanase. Pe langa cei doi golgeteri ai Ligii 1, de la FCSB in lotul Romaniei pentru partidele din aceasta luna se mai afla Iulian Cristea si Valentin Cretu.

Radoi are astfel sansa de a trimite in teren, inca din primul minut de joc, 4 titulari de la FCSB, care este liderul clasamentului Ligii 1.

Echipa lui Becali nu a mai dat 4 titulari la nationala in 2016, cand Anghel Iordanescu ii includea in primul 11 pe Mihai Pintilii, Adi Popa, Nicolae Stanciu si Alexandru Chipciu, in meciul amical contra reprezentativei Republicii Democrate Congo.

Niciun selectioner care a trecut pe la nationala dupa Iordanescu nu a mai folosit in formula de start 4 jucatori de la FCSB. Acest lucru poate fi pus pe seama faptului ca echipa nu a mai reusit sa castige titlul in Romania si nici nu a mai obtinut performante notabile pe plan european.

Acum, insa, FCSB este lider in Liga 1 dupa 10 etape, iar Mirel Radoi a declarat ca isi doreste sa testeze mai multi jucatori pentru a vedea pe ce se poate baza pentru campania de calificare la Campionatul Mondial din 2022.

Iata cum ar putea arata echipa de start a Romaniei in aceasta seara:

Tatarusanu - Cretu, Nedelcearu, Cristea, Camora - Bicfalvi, Marin, Maxim - Man, Alibec, Tanase

UPDATE 9:45: Marti dupa-amiaza, jucatorii convocati de Mirel Radoi au sustinut prima sesiune de pregatire in formula completa. Iata cateva imagini de la antrenamentul oficial dinaintea amicalului cu Belarus:

Echipa nationala a Romaniei joaca un meci amical in aceasta seara, pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti, in compania reprezentativei Belarusului.

"Tricolorii" au sansa de a-si recastiga increderea in fortele proprii dupa cele trei infrangeri suferite in octombrie, in meciul de baraj pentru calificarea la Euro 2020 si in partidele din Nations League cu Norvegia si Austria.

De cealalta parte, Belarus a avut un octombrie mai bun, reusind, dupa infrangerea de la baraj in fata Georgiei, sa obtina o victorie si o remiza in partidele din Nations League cu Kazakhstan si Lituania.

Mirel Radoi pregateste in aceste zile alte dueluri importante in Liga Natiunilor. Romania va infrunta Norvegia (15 noiembrie) si Irlanda de Nord (18 noiembrie), IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO. Cele doua partide sunt decisive pentru "tricolori", acestia avand sansa sa termine faza grupelor pe locul 2.

Meciul amical dintre Romania si Belarus este programat de la ora 19:00 si va fi transmis IN DIRECT pe PRO X si WWW.SPORT.RO.

Echipele probabile:

Romania: Tatarusanu - Cretu, Nedelcearu, Cristea, Camora - Bicfalvi, Marin, Maxim - Man, Alibec, Tanase

Belarus: Hatkevici - Zolotov, Poliakov, Naumov, Bordacev - Bahar, Ebong, Iablonskii, Klimovici - Haciaturian, Lisakovici