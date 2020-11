BREAKING NEWS! Convocare de URGENTA la Romania U21! Mutu a trebuit sa aduca un nou jucator pentru partida decisiva cu Danemarca! 

Romania U21 - Danemarca U21 se va juca marti, 17 noiembrie, de la ora 20:30 si va fi LIVE pe Pro TV si WWW.SPORT.RO.

Romania U21 are nevoie de un succes in fata danezilor pentru a fi prezenta la Euro 2021. Selectionerul Adrian Mutu a trebuit sa ia vineri o decizie foarte importanta, avand in vedere situatia cu coronavirusul de la echipa Perugiei. Fotbalistul echipei italiene, Vlad Dragomir, nu poate parasi orasul si inclusiv tara.

Toti fotbalistii formatiei Perugia sunt considerati contacti directi si se afla in izolare in acest moment. Ei au voie sa se deplaseze doar pentru a se antrena sau pentru a participa la meciuri.

Adrian Mutu a luat decizia de a-l chema in locul lui Dragomir pe Carlo Casap, mijlocasul de la Viitorul Constanta.