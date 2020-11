Incurajari din Belarus pentru Mirel Radoi! "Va gasi cele mai bune solutii si nu va dezamagi!" Cum se vede fotbalul din Romania prin ochii unui fost stelist

Fostul portar al Stelei, Vasili Hamutovski, ii sustine pe Mirel Radoi si Nicolae Dica inaintea amicalului echipei nationale.

Fostul goalkeeper din Belarus a vorbit despre echipele nationale ale Romaniei si Belarusului, care se infrunta miercuri, de la ora 19:00, intr-un amical ce va fi transmis IN DIRECT pe PRO X si WWW.SPORT.RO.

"Nu conteaza ca rezultat, e doar un bun prilej pentru selectioneri sa testeze alti jucatori, sa verifice diferite sisteme. Belarus a avut o sansa mare de a merge in premiera la un turneu final, dar, din pacate, nu a prins un meci bun cu Georgia si a pierdut. Stiu ca Romania a ratat acelasi culoar in Islanda. Probabil ca acum e inceputul unui nou drum pentru fiecare echipa", a spus Hamutovski, potrivit GSP.

Fostul jucator de la Steaua le-a transmis si un mesaj lui Radoi si Dica, alaturi de care a jucat in tricoul ros-albastru.

"Stiu cam tot ce se intampla in fotbalul romanesc, fiindca sunt pe grupul de WhatsApp cu fostii mei coechipieri de la Steaua, unde circula informatiile cele mai importante din tara. Ii incurajez pe Mirel si pe Dica, in calitatea lor de antrenori ai nationalei, si chiar daca au o misiune dificila, sunt convins ca amandoi muncesc la acest proiect cu sufletul, cu toata fiinta lor. Nu e simplu in această perioada sa conduci o nationala, fiindca pandemia si restrictiile au schimbat total regulile.

E cea mai delicata perioada si pentru fotbalul european de la al Doilea Razboi Mondial incoace. Daca la un club poti controla, de exemplu, starea fizica a jucatorilor printr-un preparator, la reprezentativa ai putin timp si trebuie sa te axezi pe chestiuni foarte punctuale pentru a pregati niste partide.

Am incredere in mentalitatea si inteligenta lui Mirel si a lui Dica. Radoi sesizeaza incotro se indreapta fotbalul mondial. Daca vrei sa progresezi si sa ai acces la rezultate, trebuie sa joci cu presiune in terenul adversarului, sa-l sufoci, sa nu-i dai timp si spatiu daca pierzi mingea, sa incerci sa recuperezi cat mai departe de propria poarta.

Asta inseamna 4-3-3 si sunt convins ca Mirel va gasi solutiile optime pentru a-si pune in practica ideile. Stie ce face si va sfatuiesc sa-l sustineti, sa aveti rabdare si sa-i acordati toata increderea de care are nevoie! Nu va va dezamagi!

Eu atat ii transmit lui Mirel: ai fost un jucator de exceptie, la fel ca Dica! Mi-a facut mare placere sa va fiu coleg la Steaua. Sunteti oameni care gandesc fotbalul. Nu ceda! Nu-ti pierde entuziasmul si increderea. Foloseste fiecare meci pentru a progresa si lucrurile bune nu vor intarzia sa apara", a adaugat Vasili Hamutovski.