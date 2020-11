Cel mai sincer tricolor! "Daca m-as califica la CM din 2022 cu Romania, mi-as tatua drapelul national pe inima" Ce a facut Vasile Mogos cu primii bani castigati din fotbal

Vasile Mogos, jucator legitimat la Chievo Verona, in al doilea esalon al fotbalului italian, a vorbit in cadrul unui interviu acordat pentru site-ul FRF.

El a declarat ca daca ar reusi sa se califice cu Romania la Campionatul Mondial din 2022 si-ar tatua drapelul national pe "inima". Fundasul roman a recunoscut ca primii bani castigati din fotbal au fost oferiti parintilor lui.

"Primii bani castigati din fotbal i-am dat parintilor mei. Cred ca trebuie sa fiu mai bun la centrari si faze fixe. Daca m-as califica la campionatul Mondial din 2022 cu Romania, mi-as tatua drapelul national pe inima", a declarat jucatorul roman pentru site-ul FRF.

Mogos a debutat la nationala in mandatul lui Cosmin Contra, intr-o infrangere cu 0-2, in fata Suediei, in noiembrie 2019. Fundasul dreapta s-a tranferat in luna septembrie a acestui an de la Cremonese la Chievo Verona. In actualul sezon, el a jucat in 8 meciuri pentru Verona si a incris un gol.