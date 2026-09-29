Ne trebuie neapărat puncte contra Poloniei și Suediei

În acest moment, "tricolorii" ocupă ultimul loc în Grupa B4 din Nations League 2026-2027. Elevii lui Gică Hagi au pierdut în deplasarea din Suedia (1-2) și au fost învinși pe Arena Națională de Bosnia și Herțegovina (2-4). Urmează două meciuri de foc pentru Drăgușin&co.

Primul se va desfășura pe 2 octombrie, la Varșovia, pe Stadion Narodowy (56.826 locuri), contra reprezentativei Poloniei, care îi are în lot pentru aceste acțiuni pe Robert Lewandowski (Chicago Fire), Piotr Zielinski (Inter Milano), Jan Bednarek (FC Porto), Sebastian Szymanski (Rennes) și Nicola Zalewski (Atalanta). Ulterior, pe 5 octombrie, România revine pe Arena Națională pentru confruntarea retur cu Suedia, de această dată cu spectatori în tribune.

Ultimele două meciuri ale acestei grupe sunt programate luna viitoare, contra Poloniei (14 noiembrie / acasă) și Bosniei (17 noiembrie / deplasare).

O înfrângere cu Polonia aduce aproape sigur retrogradarea în Liga C

Suedia ocupă primul loc în grupă, cu 6 puncte acumulate în cele două meciuri disputate, fiind urmată de Bosnia și Herțegovina (4p), Polonia (1p) și România (0p). În aceste condiții e foarte greu să ne gândim la câștigarea grupei și plecarea cu un avantaj în calificările pentru Euro 2028.

Dacă echipa antrenată de Gică Hagi va pierde și meciul cu Polonia, atunci echipa națională va trebui să se concentreze pentru evitarea ultimului loc și retrogradarea în Liga C, acolo de unde am promovat în mandatul lui Mircea Lucescu, cu victorii pe linie.

Retrogradasem la finalul Nations League 2022-2023, de pe ultima poziție din Grupa B3, cu 7 puncte în 6 meciuri (golaveraj -2), fiind suclasați de Bosnia și Herțegovina (11p), Finlanda (8p) și Muntenegru (7p / golaveraj 0). Edi Iordănescu ocupa funcția de selecționer.

Există însă și exemple pozitive. În ediția 2024-2025 a Nations League (Liga B), Ucraina a plecat cu două înfrângeri în primele două meciuri (1-2 cu Albania, 2-3 cu Cehia), reușind apoi să acumuleze 8 puncte și să se claseze pe locul al doilea în Grupa B1. De asemenea, Austria a strâns doar un punct în primele două partide (1-1 cu Slovenia, 1-2 cu Norvegia), dar a terminat Grupa B3 pe poziția secundă, cu 11 puncte acumulate.