Ungaria va înfrunta Ucraina, Irlanda de Nord și Georgia

Naționala Ungariei urmează să joace în Nations League cu Ucraina (25 septembrie, 5 octombrie), Irlanda de Nord (28 septembrie) și Georgia (2 octombrie).

De pe lista de jucători convocați nu lipsesc vedetele Willi Orban (33 de ani / RB Leipzig), Roland Sallai (29 de ani / Galatasaray), Balazs Toth (29 de ani / Blackburn Rovers), Andras Schafer (27 de ani / Union Berlin), Callum Styles (26 de ani / WBA), Dominik Szoboszlai (25 de ani / Liverpool), Damir Redzic (23 de ani / RB Salzburg), Milos Kerkez (22 de ani / Liverpool) și Alex Toth (20 de ani / Bournemouth). De asemenea, au primit telegrama colegi ai lui Răzvan Marin (AEK Atena - Milan Vitalis, Barnabas Varga), Marius Corbu (Ferencvaros - Attila Osvath) și Mihai Butean (FK Vojvodina - Kornel Szucs).

Vor lipsi de la această acțiune jucători cu experiență, precum Denes Dibusz (Ferencvaros), Zsolt Nagy (Puskas Akademia) și Attila Szalai (Pogon Szczecin), în timp ce Marton Dardai (Hertha Berlin), Loic Nego (Omonia Nicosia), Botond Balogh (Westerlo), Bence Otvos (Ferecvaros) și Szabolcs Schon (Gyori ETO) sunt accidentați.

Lotul Ungariei pentru meciurile din septembrie și octombrie 2026:

Portari - Balazs Toth (Blackburn Rovers), Armin Pecsi (TSV Hartberg / împrumutat de Liverpool), Bence Gundel-Takacs (Zalaegerszeg)

Fundași - Willi Orban (RB Leipzig), Bendeguz Bolla (Rapid Viena), Milos Kerkez (Liverpool), Callum Styles (West Bromwich Albion), Attila Osvath (Ferencvaros), Kornel Szucs (Vojvodina Novi Sad), Mark Csinger (FC Groningen), Akos Markgraf (FC Copenhaga), Bence Varkonyi (Qarabag FK), Aron Doktorics (Vasas SC)

Mijlocași - Dominik Szoboszlai (Liverpool), Andras Schafer (Union Berlin), Alex Toth (Bournemouth), Milan Vitalis (AEK Atena), Tamas Szucs (Famalicao), Aron Csongvai (Saint-Etienne), Rajmund Toth (Konyaspor)