Ianis Hagi, sub lupa lui Edi Iordănescu după Suedia - România 2-1: „Se vede că nu are ritm”

Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man.

Ianis Hagi, sub lupa lui Edi Iordănescu după Suedia - România 2-1

Partida de la Solna a debutat cu Ianis Hagi căpitan de echipă. După ce „Prințul” a fost schimbat, banderola a mers, pe rând, la Răzvan Marin și Nicolae Stanciu.

Evoluția lui Ianis Hagi a fost criticată în spațiu public, lipsa minutelor spunându-și cuvântul în partida de pe „Strawberry Arena”. Situația mijlocașului a fost abordată de fostul său profesor, Edi Iordănescu.

Fostul selecționer a transmis faptul că este evident faptul că Ianis Hagi nu are ritm de joc. Dacă în trecut „Prințul” făcea diferența la echipa națională chiar dacă nu avea partide în picioare, Edi Iordănescu e de părere că acest lucru nu mai este posibil, iar mijlocașul trebuie să se impună ca titular la echipa de club, asta pentru a fi o soluție reală în următoarele meciuri ale „tricolorilor”.

„Trebuie să vedem poza de ansamblu. Încep cu perioada mea. Pe mine și echipa, pe noi ne-a ajutat. Ianis a avut un rol bine definit. Sigur, la începutul mandatului meu au fost niște probleme. Venea după o perioadă lungă, după accidentare. Încet-încet l-am reintegrat și recâștigat pentru echipă, după care a livrat. Consider că înainte să poată să livreze la echipa națională așa cum trebuie, trebuie să-și recapete, să-și recâștige statutul la nivel de club, să aibă continuitate.

La el deja se leagă perioade foarte lungi de timp cu pauze, fie chiar și în mandatul meu, când era în Spania și juca foarte puțin. Ulterior s-a transferat, dar are nevoie de continuitate. Dacă vor persista aceste pauze lungi, nu va mai putea să facă ce a făcut în trecut, pentru că în trecut, da, au fost anumite perioade, a reușit, venea la națională, chiar dacă nu avea realizări neapărat sau continuitate la club și livra. Dar acuma perioada s-a prelungit extrem de mult și el are nevoie să-și rezolve situația la club ca să poată să vină să ajute naționala, să-l ajute pe Gică, ca și Gică să-l poată ajuta pe el.

Mi s-a părut cu totul altceva decât poate el. Se vede că nu are tonus, nu are ritmul de joc. Ianis poate mai mult, dar trebuie să rezolve la echipa de club, nu la echipa națională”, a declarat Edi Iordănescu, potrivit Fanatik.